️How To Play Multiple Videos At A Time In VLC Media Player : మీ కంప్యూటర్​లో ఒకేసారి రెండు వీడియోలు ప్లే చేద్దామని అనుకుంటున్నారా? ఇందుకోసం రెండు వేర్వేరు యాప్స్ ఉపయోగిస్తున్నారా? వాస్తవానికి అలాంటి అవసరం ఏమీ లేదు. VLC Media Playerతో ఒకే సమయంలో రెండు వేర్వేరు వీడియోలను ప్లే చేసి చూడవచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వీఎల్​సీ సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవాలి!

How To Play Two Videos At The Same Time : వీఎల్​సీ మీడియా ప్లేయర్​లో ఎన్నో మంచి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అయితే ఒకేసారి రెండు వీడియోలను ప్లే చేయాలంటే.. సెట్టింగ్స్​లో కొన్ని మార్పులు చేయాలి. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ముందుగా మీరు VLC Media Player​ను ఓపెన్ చేయాలి.

Tools మెనూనూ ఓపెన్ చేసి, Preferences ఆప్షన్​ను క్లిక్ చేయాలి. ఇందుకోసం మీరు ctrl+P అనే షార్ట్​కట్​ను కూడా ఉపయోగించవచ్చు.

ప్రిఫరెన్స్​ విండోలో Interface ఆప్షన్​ను క్లిక్ చేయాలి.

Show Settingsలోకి వెళ్లి Simple ఆప్షన్​ను క్లిక్ చేయాలి. తరువాత.. Allow only one instance ఆప్షన్​ను అన్​చెక్​ చేసి, Save బటన్​ను నొక్కాలి.

ఇలా సింపుల్​గా వీఎల్​సీ మీడియా ప్లేయర్ సెట్టింగ్స్​ మార్చుకుంటే.. ఒకేసారి రెండు వేర్వేరు వీడియోలను పక్కపక్కనే ప్లే చేసుకోవచ్చు.

నోట్​ : మీరు కనుక యాపిల్​ కంపెనీకి చెందిన మ్యాక్​బుక్​ను వాడుతూ ఉంటూ.. వీఎల్​సీ మీడియా ప్లేయర్​లో ఒకేసారి రెండు వీడియోలను చూడలేరు. సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవడానికి కూడా వీలుపడదు.

వీఎల్​సీ మీడియా ప్లేయర్​లో రెండు వీడియోలను సింక్రొనైజ్​ చేయడం ఎలా?

How To Sync Two Videos In VLC Media Player :

ముందుగా మీరు వీఎల్​సీ మీడియా ప్లేయర్​ను ఓపెన్ చేయాలి.

ముందుగా మీరు Media ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేసి Open Multiple Filesను ఎంచుకోవాలి. లేదా Ctrl+Shift+O షార్ట్​కట్​ అయినా ఉపయోగించాలి.

Add బటన్​పై క్లిక్ చేసి, మీకు కావాల్సిన వీడియోను ఇంపోర్ట్​ చేయాలి.

తరువాత మీకు మీడియా Pop-up విండో ఓపెన్ అవుతుంది. దానిలో Show more optionsలోకి వెళ్లాలి.

Play another media synchronously ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

Extra Media ఆప్షన్​లోకి వెళ్లి Browse బటన్​పై క్లిక్ చేసి మీకు కావాల్సిన రెండో వీడియోను కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి.

ఇలా రెండు వీడియోలను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తరువాత Play బటన్​పై నొక్కండి.

ఈ విధంగా మీరు ఒకేసారి మల్టిపుల్ వీడియోలను ప్లే చేసుకోవచ్చు. సదరు వీడియోలను ఒకదాని పక్కన మరోదాన్ని పెట్టి, వాటిని కంపేర్ చేయవచ్చు. అంతేకాదు.. మీరు ఆ వీడియోల స్పీడ్​, సైజ్, ఆడియోలను మాన్యువల్​గా ఎడ్జెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు రెండు వీడియోలను ఎడిట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం Tool> Effects and Fliterలోకి వెళ్లి ఆడియో, వీడియో ఎఫెక్ట్​లను మార్చుకోవచ్చు.

వీడియో, ఆడియో ఫైల్స్​ను ఒకేసారి ప్లే చేయవచ్చా?

How To Play Video And Audio Files At The Same Time : వీఎల్​సీ మీడియా ప్లేయర్​లో ఒకేసారి ఆడియో, వీడియో ఫైల్స్ రెండింటినీ ప్లే చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇది కామెంటరీ చేసేవాళ్లకు, డబ్బింగ్ చెప్పేవాళ్లకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ముందుగా మీరు వీఎల్​సీ మీడియా ప్లేయర్​ను ఓపెన్ చేయాలి.

ముందుగా మీరు Media ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేసి Open Multiple Filesను ఎంచుకోవాలి. లేదా Ctrl+Shift+O షార్ట్​కట్​ అయినా ఉపయోగించాలి.

Add బటన్​పై క్లిక్ చేసి, మీకు కావాల్సిన వీడియోను ఓపెన్ చేయాలి.

తరువాత మీకు మీడియా Pop-up విండో ఓపెన్ అవుతుంది. దానిలో Show more optionsలోకి వెళ్లాలి.

Play another media synchronously ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

Extra Media ఆప్షన్​లోకి వెళ్లి Browse బటన్​పై క్లిక్ చేసి మీకు కావాల్సిన ఆడియో ఫైల్​ను ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి.

అప్పుడు వీడియో, ఆడియో ఫైల్స్ ఒకే విండోలో ఓపెన్ అవుతాయి. Play బటన్​ నొక్కి వాటిని ప్లే చేయవచ్చు.

ఈ విధంగా మీరు వీఎల్​సీ మీడియా ప్లేయర్​లో ఒకేసారి వీడియో, ఆడియో ఫైల్స్​ను ప్లే చేసుకోవచ్చు, సింక్రొనైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు.