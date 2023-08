How To Check Which Phone Numbers Are Linked To Your Aadhaar : ఒకే ఆధార్ కార్డ్​పై 650 సిమ్​కార్డ్​లు నమోదై​ ఉన్న ఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని విజయవాడలో ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చింది. డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ (DoT) అధికారులు.. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్-పవర్డ్ టూల్‌కిట్‌ను ఉపయోగించిన తర్వాత ఈ విషయం వెల్లడైంది. దీనిపై పూర్తి స్థాయి విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు.. మొత్తం 658 సిమ్​ కార్డ్​లకు ఒకే ఆధార్​ కార్డ్​ను గుర్తింపు పత్రంగా సమర్పించినట్లు తెలుసుకున్నారు. ఈ సిమ్​ కార్డులన్నీ సత్యనారాయణపురానికి చెందిన పోలుకొండ నవీన్ అనే వ్యక్తి పేరుతో ఉన్నాయని గుర్తించారు. సిమ్​ కార్డ్​లు అమ్ముకునే అతడ్ని.. అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించారు. మరో 150 సిమ్​ కార్డ్​లు సైతం తప్పుడు ఆధారాలతో పొందినట్లు గుర్తించారు పోలీసులు.

ASTR(ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటలిజెన్స్​ అండ్​ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ పవర్డ్ సొల్యూషన్​ ఫర్​ టెలికాం సిమ్ సబ్‌స్క్రైబర్ వెరిఫికేషన్) సాంకేతికతను ఉపయోగించి ఈ మోసాన్ని గుర్తించారు అధికారులు. సిమ్​ కార్డ్​​ మోసాలను ఈ ASTR సాఫ్ట్​వేర్​ పసిగడుతుంది. నకిలీ గుర్తింపు కార్డ్​లతో తీసుకున్న సిమ్​ కార్డ్​లను బ్లాక్​ చేస్తుంది. ఇది వినియోగదారులు సమర్పించిన గుర్తింపు పత్రాలను టెలికాం ఆపరేటర్ల నుంచి తీసుకుని.. తప్పుడు వివరాలతో ఉన్న సిమ్​ కార్డ్​లను గుర్తిస్తుంది.

ఆధార్‌తో ఎన్ని సిమ్ కార్డ్‌లు నమోదై ఉన్నాయో తెలుసుకోవడం ఎలా?

How To Know How Many Sim Cards on My Aadhar : దేశంలో ఎన్నో సిమ్​ కార్డ్​లు వేరే వాళ్ల ఆధార్​ కార్డ్​లతో నమోదై ఉన్నాయనే విషయం మీకు తెలుసా? ఇలాంటి సమయంలో మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ ఆధార్​ కార్డ్​పైన మరెవరైన సిమ్​ కార్డ్​లు తీసుకున్నారో తెలుసుకోవడం మంచిది. అందుకోసం ఇలా చేయండి.

TAFCOP (Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection) పోర్టల్​ ద్వారా మీరు ఈ పనిని సులువుగా చేయొచ్చు. మీ ఆధార్​ కార్డ్​పైన ఎన్ని సిమ్​ కార్డ్​లు నమోదై ఉన్నాయో తెలుసుకునేందుకు ఈ వెబ్​సైట్ ​తోడ్పడుతుంది. కాకపోతే మీ మొబైల్​ నంబర్​ కచ్చితంగా ఆధార్​ కార్డ్​తో లింక్​ అయి ఉండాలి.

మొదట TAFCOP వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లాలి. తరువాత అది మిమ్మల్ని మొబైల్​ నంబర్​ ఎంటర్​ చేయమని అడుగుతుంది. మొబైల్​ నంబర్​ ఎంటర్​ చేసి సబ్​మిట్​ బటన్ నొక్కాలి. ఎంటర్​ చేసిన మొబైల్​ నంబర్​కు వెంటనే ఓటీపీ వస్తుంది. ఓటీపీని కూడా ఎంటర్ చేసి సబ్​మిట్​ బటన్ నొక్కాలి. అనంతరం మీ ఆధార్ కార్డ్​పైన ఎన్ని మొబైల్​ నంబర్​ నమోదై అయి ఉన్నాయో మొత్తం వివరాలు ఈ పోర్టల్​లో​ కనిపిస్తాయి.

