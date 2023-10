Follow Us

How to Activate Call Forwarding Codes in Telugu : సాధారణంగా చాలామంది వేరే కాల్​లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అదే నంబర్​కి మరో ముఖ్యమైన కాల్​ వస్తే దానిని మిస్​ అవుతారు. అలాగే మొబైల్ బ్యాటరీ డెడ్ అయ్యే పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఒక్కోసారి ఇంపార్టెంట్ కాల్స్ వస్తుంటాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో వచ్చే కాల్స్​ని మిస్ కాకుండా ఉండేందుకు అన్ని మొబైల్ నెట్​వర్క్​లు(Mobile Networks) కాల్ ఫార్వార్డింగ్ సౌకర్యాన్ని అందిస్తున్నాయి. అలాగే డీయాక్టివేట్ చేసుకునే వెసులుబాటును కల్పిస్తున్నాయి. అయితే ఈ కాల్ ఫార్వార్డిండ్, డీయాక్టివేట్ ఫీచర్​ని పొందడానికి Jio, Airtel, Vi, BSNLలు వివిధ రకాల కోడ్​లు కలిగి ఉన్నాయి. ఇంతకీ ఆ కోడ్​లు ఏంటి? వాటిని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం..

How to Activate Call Forwarding on Jio :

జియో అన్ని ఇన్‌కమింగ్ కాల్‌లను ఫార్వార్డ్ చేయడానికి కోడ్ ఇదే..

ముందుగా మీరు మీ ఫోన్‌లో ‘'ఫోన్​' యాప్‌ని ఓపెన్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత *401*<10 అంకెల నంబర్> డయల్ చేయాలి. ఇక్కడ '10 అంకెల సంఖ్య' మీరు కాల్‌లను ఫార్వార్డ్ చేయాలనుకుంటున్న ఫోన్ నంబర్‌ను సూచిస్తుంది.

అనంతరం మీ ఇన్‌పుట్‌ని నిర్ధారించడానికి 'కాల్' చిహ్నంపై నొక్కాలి.

ఉదాహరణకు మీ నంబర్ 9876543210 అనుకుంటే *401*9876543210 అని డయల్ చేయాలి.

ఈ ప్రక్రియ తర్వాత మీ నంబర్‌లో కాల్ ఫార్వార్డింగ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది.

మీరు మరొక కాల్‌లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు కాల్‌లను ఫార్వార్డ్ చేయడానికి కోడ్

మీరు ఫోన్ యాప్ ఓపెన్ చేసి *405*<10 అంకెల నంబర్> డయల్ చేయండి. ఇక్కడ ’10 అంకెల సంఖ్య’ మీరు కాల్‌లు ఫార్వార్డ్ చేయాలనుకుంటున్న మొబైల్ నంబర్‌ను సూచిస్తుంది.

ఫార్వార్డింగ్ మొబైల్ నంబర్‌ను నిర్ధారించడానికి 'కాల్' ఐకాన్​ను ఎంచుకోవాలి.

మీరు కాల్ ఎంచుకోలేనప్పుడు కాల్‌లను ఫార్వార్డ్ చేయడానికి కోడ్

ఫోన్ యాప్ తెరిచి *403*<10 అంకెల సంఖ్య> డయల్ చేయడం ద్వారా మీ కాల్ ఫార్వార్డింగ్ కోడ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది.

మీ ఫోన్ అందుబాటులో లేనప్పుడు కాల్‌లను ఫార్వార్డ్ చేయడానికి కోడ్

ఫోన్ యాప్‌ని తెరిచి *409*<10 అంకెల సంఖ్య>ను నమోదు చేసి డయల్ చేయండి. అంతే మీ ఫార్వార్డింగ్ కోడ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది.

How to Activate Call Forwarding on Airtel :

ఎయిర్​టెల్​లో మీ అన్ని ఇన్‌కమింగ్ కాల్‌లను ఫార్వార్డ్ చేయడానికి కోడ్..

మీరు ఫోన్ యాప్ ఓపెన్ చేసి **21*<10 అంకెల నంబర్># డయల్ చేసి కాల్ చేయండి.

అంతే మీ ఎయిర్​టెల్ నంబర్ అన్ని ఇన్‌కమింగ్ కాల్‌లు ఫార్వార్డ్ చేయబడుతాయి.

మీరు మరొక కాల్‌లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు కాల్‌లను ఫార్వార్డ్ చేయడానికి కోడ్

మీ మొబైల్‌లోని ‘ఫోన్’ యాప్‌కి వెళ్లి కీప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి **67*<10 అంకెల మొబైల్ నంబర్># డయల్ చేసి కాల్ చేయండి.

అంతే మీరు మరొక కాల్‌లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు అన్ని భవిష్యత్ కాల్‌లు మరొక నంబర్‌కు ఫార్వార్డ్ చేయబడతాయి.

మీరు ఎంచుకోలేనప్పుడు కాల్‌లను ఫార్వార్డ్ చేయడానికి కోడ్

మీ ‘ఫోన్’ యాప్ ఓపెన్ చేసి కాల్‌లను ఫార్వార్డ్ చేయడానికి **61*<ఒక సంప్రదింపు నంబర్‌ని డయల్ చేయండి> ఆ తర్వాత * ఎంటర్ చేసి ఆపై #తో పాటు చివరగా పేర్కొన్న మొబైల్ నంబర్‌కు ఫార్వార్డ్ చేయబడే ముందు కాల్ రింగ్ అయ్యే సెకన్లు జోడించాలి.

ఉదాహరణకు, మీరు కాల్‌ని 10 సెకన్ల తర్వాత మళ్లించాలనుకుంటే డయల్ చేయాల్సిన కోడ్**61<1234567890>*#10

ఆపై 'కాల్' బటన్‌ను ఎంచుకోవాలి. కొద్దిసేపటి తర్వాత మీరు ఫార్వార్డింగ్ నిర్ధారణ కోసం సందేశాన్ని అందుకుంటారు.

మీ ఫోన్ అందుబాటులో లేనప్పుడు కాల్‌లను ఫార్వార్డ్ చేయడానికి కోడ్

మీరు ఫోన్ యాప్ ఓపెన్ చేసి **62*<కావలసిన ఫోన్ నంబర్># డయల్ చేసి కాల్ చేయండి.

అంతే మీ ఎయిర్‌టెల్ నంబర్‌లో కోడ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది.

How to Activate Call Forwarding on Vi, BSNL :

మీ అన్ని ఇన్‌కమింగ్ కాల్‌లను ఫార్వార్డ్ చేయడానికి కోడ్

మీ నంబర్ నెట్​వర్క్ Vi అయితే.. మీ ఫోన్‌లో ‘ఫోన్’ యాప్‌ ఓపెన్ చేసి **21*<10 అంకెల నంబర్> డయల్ చేయండి.

మీ నెట్​వర్క్ BSNL అయితే.. ‘ఫోన్’ యాప్‌కి వెళ్లి **21**<10 అంకెల నంబర్># డయల్ చేసి కాల్ ఐకాన్​పై నొక్కండి.

మీరు మరొక కాల్‌లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు కాల్‌లను ఫార్వార్డ్ చేయడానికి కోడ్

మీ నంబర్ నెట్​వర్క్ Vi అయితే.. ‘ఫోన్’ యాప్‌ను తెరిచి కీ ప్యాడ్​లో **67*<10 అంకెల నంబర్> అని టైప్ చేయండి. ఆపై కాల్ బటన్​పై నొక్కండి.

మీ నెట్​వర్క్ BSNL అయితే.. ఫోన్’ యాప్‌ను తెరిచి **67*<కావలసిన ఫోన్ నంబర్># డయల్ చేయండి. అంతే మీ కోడ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది.

మీరు ఎంచుకోలేనప్పుడు కాల్‌లను ఫార్వార్డ్ చేయడానికి కోడ్

మీ నెట్​వర్క్ Vi అయితే.. ఫోన్ యాప్‌లోని కీప్యాడ్‌కి వెళ్లి **61*<10 అంకెల నంబర్> డయల్ చేయండి. ఆ తర్వాత 'కాల్' బటన్‌ను ఎంచుకోండి.

మీ నెట్​వర్క్ BSNL అయితే.. 'ఫోన్’ యాప్‌లోని కీప్యాడ్‌కి వెళ్లి **61*<10 అంకెల నంబర్># డయల్ చేయండి.

మీ ఫోన్ అందుబాటులో లేనప్పుడు కాల్‌లను ఫార్వార్డ్ చేయడానికి కోడ్

మీ నెట్​వర్క్ Vi అయితే.. 'ఫోన్’ యాప్‌లోని కీప్యాడ్‌కి వెళ్లి **62*<10 అంకెల నంబర్> డయల్ చేయండి. అనంతరం 'కాల్' బటన్‌ను ఎంచుకోండి.

మీ నెట్​వర్క్ BSNL అయితే.. మొబైల్‌లో ‘ఫోన్’ యాప్‌ను తెరిచి **62*<10 అంకెల సంఖ్య># డయల్ చేయండి.

ఇలా పైన పేర్కొన్న విధంగా కోడ్​లను మీరు వాడితే సింపుల్​గా మీ నంబర్ మీద కాల్ ఫార్వార్డింగ్ ఫీచర్ యాక్టివేట్ అవుతుంది.

