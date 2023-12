Google Maps Fuel Saving Feature : గూగుల్ మ్యాప్స్ భారతదేశంలో తాజాగా 'ఫ్యూయెల్​ సేవింగ్' ఫీచర్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఎకో-ఫ్రెండ్లీ ఫీచర్ ఉపయోగించి, వాహనదారులు రద్దీ తక్కువ ఉన్న మార్గాల్లో ప్రయాణించి.. ఇంధనాన్ని చాలా వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆయిల్ ఖర్చులు కూడా బాగా తగ్గుతాయి.

గూగుల్ మ్యాప్స్​ 2022 సెప్టెంబర్​లోనే ఈ ఫ్యూయెల్ సేవింగ్​ ఫీచర్​ను యూఎస్​, కెనడా, యూరోప్​ దేశాల్లో అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అక్కడ ఈ ఫీచర్ మంచి ఫలితాలు ఇవ్వడంతో.. తాజాగా భారతదేశంలోనూ దీనిని ప్రవేశపెట్టింది.

ఈ ఫీచర్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే?

Eco Friendly Routing In Google Maps : వాహనదారులు ఇంధనాన్ని సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే.. గూగుల్​ మ్యాప్స్​లో ఈ ఫ్యూయెల్ సేవింగ్ ఫీచర్​ను ఎనేబుల్​ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీ వాహనంలో ఉన్న ఇంజిన్ రకం ఆధారంగా.. వివిధ మార్గాల్లో ప్రయాణిస్తే ఎంత ఇంధనం లేదా శక్తి వినియోగం అవుతుందో గూగుల్ మ్యాప్స్ లెక్కవేస్తుంది. ఏ మార్గంలో ప్రయాణిస్తే.. తక్కువ ఇంధనం ఖర్చు అవుతుందో సూచిస్తుంది. దీని వల్ల మీకు ఆర్థికంగా లాభం కలుగుతుంది. పైగా పర్యావరణానికి కూడా హితం కలుగుతుంది.

ఫ్యూయెల్ సేవింగ్​ ఫీచర్​ను ఎనేబుల్ చేసుకోండిలా!

How To Activate Fuel Saving Feature In Google Maps :

ముందుగా మీరు గూగుల్ మ్యాప్స్​ ఓపెన్ చేసి, లాగిన్ అవ్వండి.

మీ ప్రొఫైల్ ఐకాన్​పై క్లిక్ చేసి, Settings ఓపెన్ చేయండి.

Navigation ఆప్షన్​ను సెలెక్ట్ చేసుకోండి. తరువాత..

Route optionsపై క్లిక్ చేసి.. అందులో ఫ్యూయెల్ ఎఫీషియంట్​ రూట్ ​​ ఆప్షన్​ను ఎంచుకోండి.

​​ ఆప్షన్​ను ఎంచుకోండి. Engine type సెక్షన్​లో మీ వాహనంలో ఏ టైప్ ఇంజిన్​ ఉందో నమోదు చేయండి.

అంతే సింపుల్​! ఇక అప్పటి నుంచి గూగుల్ మ్యాప్స్​ మీ ఇంజిన్​ కెపాసిటీని అనుసరించి మంచి ఫ్యూయెల్ ఎఫీషియన్సీ ఉన్న మార్గాలను చూపుతుంది.

వాహనానికి తగ్గట్లుగా సూచనలు!

How To Google Maps Fuel Efficient Route Turn On And Off : గూగుల్ మ్యాప్స్ తీసుకువచ్చిన ఈ ఫ్యూయెల్ సేవింగ్ ఫీచర్​.. ఆయా వాహనాలకు అనుగుణంగా మంచి సూచనలు చేస్తుంది. ఉదాహరణకు పెట్రోల్​, డీజిల్​, హైబ్రీడ్​ వాహనాలు.. ఎలక్ట్రిక్​ మెషిన్​తో నడిచే ఈవీ వెహికల్స్ ఉంటాయి. అందుకే ఫ్యూయెల్ సేవింగ్ ఫీచర్​ అనేది ఆయా వాహనాలకు అనుగుణంగా సూచనలు చేస్తుంది.

హైబ్రీడ్​, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు ఈ ఫ్యూయెల్ సేవింగ్​ ఫీచర్​ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా కొండ ప్రాంతాల్లో, బాగా రద్దీగా ఉన్న సిటీల్లో.. సరైన మార్గాలను సూచించి.. మీ వాహనంలోని ఇంధనాన్ని లేదా పవర్​ను ఆదా చేస్తుంది. దీని వల్ల మీపై.. ఆర్థిక భారం కూడా తగ్గుతుంది.