ChatGpt Earn Money : చాట్​జీపీటీ.. ఇప్పుడు ఎక్కడా చూసినా దీని గురించే చర్చ నడుస్తోంది. కృత్రిమ మేధ ఆధారంగా పనిచేసే దీనికి.. రోజురోజుకు ఆదరణ బాగా పెరుగుతోంది. గతేడాది నవంబరులో అందుబాటులోకి వచ్చిన చాట్​జీపీటీ వల్ల అనేక లాభాలున్నాయని కొందరు వాదిస్తుంటే.. మరికొందరేమో తమ ఉద్యోగాలకే ఎసరు తెస్తుందంటూ వాదిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే చాట్​జీపీటీతో కూడా డబ్బులు ( ChatGpt Make Money Ideas ) సంపాదించవచ్చన్న చర్చ ప్రస్తుతం జోరుగా సాగుతోంది. ఇప్పటికే ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమాలు యూట్యూబ్​, ఇన్​స్టాగ్రామ్​ తదితర సోషల్​ మీడియా యాప్స్​ ద్వారా అనేక మంది డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా చాట్​జీపీటీని కూడా ఆదాయ వనరుగా మార్చుకోవచ్చని అంటున్నారు. మరి దీంట్లో నిజమెంత? ఈ విషయం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వెబ్​సైట్​ లేదా యాప్ క్రియేట్ చేయవచ్చు!

ChatGpt Earning Money Sources : చాట్​జీపీటీ ద్వారా చాలా సులువుగా వెబ్​సైట్​ లేదా యాప్​ను క్రియేట్ చేయవచ్చు. వీటిని మీరు స్వయంగా ఉపయోగించడం ద్వారా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. లేదా ఇతరుల కోసం వెబ్​సైట్స్​ లేదా యాప్స్​ రూపొందించి ఇవ్వడం ద్వారా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. ఇందు కోసం మీరు నివసించే ప్రాంతంలో మంచి గిరాకీ ఉండే చిన్న చిన్న రిటైల్​ స్టోర్స్​ను ముందుగా ఎంచుకోండి. వారు వారి వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకునేందుకు ఏవైనా వెబ్​సైట్​ లేదా ఆన్​లైన్​ సేవలను వినియోగిస్తున్నారా? లేదా? అని ఆరాతీయండి. ఒకవేళ వినియోగించకపోతే మీ దగ్గర ఉన్న కనీస ప్రాథమిక పరిజ్ఞానంతో చాట్​జీపీటీ సాయంతో సులభంగా, అర్థమయ్యే విధంగా ఉండే ప్రోగ్రామింగ్​ను, వెబ్​సైట్​ను క్రియేట్​ చేయండి. దీని ద్వారా కలిగే లాభాలను దుకాణదారులకు వివరించండి. ఈ వెబ్​సైట్​ మీ పనిని మరింత సులభతరం చేస్తుందని చెప్పండి. వెబ్​సైట్​కు సంబంధించి ఏమైనా సమస్యలు వస్తే, మిమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చని భరోసానివ్వండి. ఇందుకోసం మీరు నామినల్​గా ఛార్జీలను వసూలు చేసి ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకోవచ్చు.

ఉదాహరణకు మీరు ఒక రెస్టారెంట్ కోసం ఆన్​లైన్​ ఆర్డరింగ్​ సిస్టమ్​ను రూపొందించారు. అది పెద్దగా విజయం సాధించలేదు. అయినా ChatGPTతో దానికి సంబంధించిన ఫొటోలు, పని వేళలు, కస్టమర్ రివ్యూస్​​ మొదలైన ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని.. మీరు తయారు చేసిన వెబ్​సైట్​ లేదా యాప్​లో పొందుపరచవచ్చు. ఇందుకోసం సదరు సంస్థ మీకు డబ్బులను చెల్లిస్తుంది. మొత్తంగా వినియోగదారులకు ఎటువంటి సమాచారం కావాలో ముందే తెలుసుకొని, వాటికి అనుగుణంగా ఈ ఏఐ టూల్​ను వినియోగించండి. దీంతో మీరు డబ్బు సంపాదించే( ChatGpt Money Earning ) అవకాశం మెరుగవుతుంది.

వ్యాపార సమస్యలకు చెక్​!

How To Earn Money Using ChatGpt : వ్యాపార రంగంలో నెలకొన్న సాంకేతిక సమస్యలే కాకుండా, ఇతరత్రా లోటుపాట్లను పరిష్కరించేందుకు చాట్​జీపీటీ సాయం తీసుకోండి. చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపారులు బిజినెస్​కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని వీలైనంత ఎక్కువగా ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇందుకోసం వారికి సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్​ పోర్టల్​ను రూపొందించండి. లేదా వారికి ఉపయోగపడే ఆన్​లైన్​ టూల్స్​​ను చాట్​జీపీటీతో తయారుచేయండి. ఈ విధంగా కూడా మీరు డబ్బులు సంపాందించడానికి వీలవుతుంది.

ఫ్రీలాన్సింగ్​తో కూడా డబ్బు!

Does ChatGpt Earn Money : వ్యాపారానికి సంబంధించి లావాదేవీల రిపోర్ట్​లను సులువుగా రూపొందించేలా ఒక వ్యవస్థను చాట్​జీపీటీ ద్వారా క్రియేట్​ చేయవచ్చు. ఇందులో ఎక్సెల్​ ఫార్ములాలతో పాటు, ఇతర బిజినెస్​ ఆధారిత సిస్టమ్​లను కూడా జోడించవచ్చు. వీటి ద్వారా వ్యాపారులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఇలా మీరు తరచూ కమర్షియల్​ అవుట్​లెట్స్​కు.. సేవలను అందించడం ద్వారా మీ మార్కెట్​ను విస్తరించుకోవచ్చు. ప్రముఖ ఫ్రీలాన్సింగ్​ ప్లాట్​ఫామ్​లైన అప్​వర్క్​(Upwork), (Fiverr) ల్లోనూ మీ సర్వీస్​ను అందించి డబ్బులు సంపాదించవచ్చు.

ఈ మార్గాల ద్వారా కూడా..