Best Smartphone Cleaning Tips : నేటి ఆధునిక కాలంలో ప్రతి ఒక్కరి జీవనంలో స్మార్ట్​ఫోన్ ఓ భాగమైపోయింది. చిన్నపిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు వీటిని వాడుతున్నారు. అయితే ప్రస్తుత బిజీ లైఫ్​లో చాలా మంది స్మార్ట్​ఫోన్(SmartPhones) ​లను నిరంతరాయంగా ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ వాటిని రెగ్యులర్​గా క్లీన్ చేయడంలో అశ్రద్ధ వహిస్తుంటారు. దాంతో ఫోన్​లో ఉండే స్పీకర్ నుంచి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ వరకు విపరీతంగా దుమ్ము, ధూళి, ఇతర మలినాలు పేరుకుపోతాయి. ముఖ్యంగా స్పీకర్​లో బ్యాక్టీరియా, క్రీములు భారీ మొత్తంలో పేరుకుపోవడం వల్ల మీ మొబైల్ స్పీకర్​ త్వరగా పాడైపోతుంది. అలాగే ఫోన్ మాట్లాడేటప్పుడు మీ వాయిస్ సరిగ్గా వినపడకపోవడం లాంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి.

How to Clean Smartphone Screen in Telugu : అయితే మీ స్మార్ట్​ఫోన్​ను రెగ్యులర్​గా క్లీన్ చేసుకోవడం ద్వారా అలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. చాలా మంది ఇది పెద్ద ప్రాసెస్​గా భావిస్తారు. అదేమి లేదు ఈజీగా స్మార్ట్​ఫోన్​ను శుభ్రం చేసుకునే కొన్ని టిప్స్ ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా చాలా సులువుగా తక్కువ సమయంలో ఫోన్​ను శుభ్రపర్చుకోవచ్చు. ఇంతకీ ఆ టిప్స్ ఏంటో ఇప్పుడు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం..