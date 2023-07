How to remove virus from pc for free : కంప్యూటర్ల పాలిట వైరస్​లు ఒక పీడకలగా మనం చెప్పవచ్చు. ఇవి కంప్యూటర్​ ఆపరేటింగ్​ సిస్టమ్​ను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. కీలకమైన ఫైల్స్​, డేటా​ కోల్పోవడానికి కారణమవుతాయి. మరీ ముఖ్యంగా మన ప్రైవసీకి భంగం కలిగిస్తాయి. ఇలాంటి సమస్యలను అధిగమించడానికి కనిపెట్టిందే యాంటీ వైరస్​.

యాంటీ వైరస్​లు వాస్తవానికి చాలా సమర్థవంతంగా వైరస్​లను ఎదుర్కొంటాయి. కానీ వీటి ధర చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది వీటిని ఎఫర్ట్​ చేయలేరు. కానీ వీటిని కొనుగోలు చేయలేని వారు చింతించాల్సిన పనిలేదు. వైరస్​లను పూర్తిగా నిరోధించే అనేక ఇతర మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

I. విండోస్​ డిఫెండర్​ను టర్న్​ ఆన్​ చేసుకోండి

windows defender for antivirus : ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో ఉన్న మంచి యాంటీ వైరస్​ల ఖరీదు చాలా ఎక్కువ. కానీ మీరు విండోస్​ ఆపరేటింగ్​ సిస్టమ్​ ఉపయోగిస్తూ ఉంటే కనుక అందులో బిల్ట్-ఇన్​ యాంటీ వైరస్​ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అదే విండోస్​ డిఫెండర్​. దీనిని కచ్చితంగా టర్న్​ ఆన్​ చేసుకోవాలి. ఇది వైరస్​లను, మాల్​వేర్​లను సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటుంది.

విండోస్​ డిఫెండర్​ను యాక్టివేట్​ చేసుకోవడం ఎలా?

How to enable windows defender : విండోస్ డిఫెండర్​ను యాక్టివేట్​ చేయడం చాలా సులభం.

ముందుగా మీ కంప్యూటర్​లోని start బటన్​ను క్లిక్​ చేసి, Windows security అని టైప్​ చేయాలి. వెంటనే windows security app ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పుడు దానిలోని virus & threat protection పై క్లిక్ చేయాలి. వైరస్​ అండ్​ థ్రెట్​ ప్రొటెక్షన్​ సెట్టింగ్స్​లో Manage settings పై క్లిక్ చేయాలి. తరువాత Real-time protection ని టర్న్​ ఆన్​ చేసుకోవాలి. దీని కోసం మీరు మీ అడ్మినిస్ట్రేటర్​ పాస్​వర్డ్​ను ఎంటర్​ చేసి, కన్ఫార్మ్​ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతే! విండోస్ డిఫెండర్​ బ్యాక్​గ్రౌండ్​లో రన్​ అవుతూ, మీ పీసీని రెగ్యులర్​గా స్కాన్​ చేస్తూ ఉంటుంది. వైరస్​, మాల్​వేర్​ అటాక్స్​ నుంచి మీ కంప్యూటర్​ను కాపాడుతుంది.

II. వైరస్​ రిలేటెడ్​ బ్యాక్​ గ్రౌండ్​ ప్రాసెస్​​ను నిరోధించండి

Virus related background processes : సాధారణంగా వైరస్​లు బ్యాక్​గ్రౌండ్​లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇవి సిస్టమ్​ రిసోర్స్​లను ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాయి. హానికరమైన పనులను చేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మీ కంప్యూటర్​ పనితనాన్ని, జీవిత కాలాన్ని తగ్గిస్తాయి. మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని మాయం చేస్తాయి. కొన్ని సార్లు హ్యాకర్లకు మీ సున్నితమైన సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. కానీ మరేమీ భయపడవలసిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి బ్యాక్​ గ్రౌండ్​ ప్రాసెస్​ చేసే వైరస్​లను చాలా సులువుగా నిరోధించవచ్చు.

మీ కంప్యూటర్​ సెర్చ్ బాక్స్​లో Task Manager అని టైప్ చేయండి. వెంటనే మీకు టాస్క్ మేనేజర్​లో Processes or Details టాబ్​ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో ఏమైనా అనుమానాస్పదంగా ప్రాసెసెస్​ జరుగుతూ ఉంటే, దానిపై క్లిక్​ చేసి End task నొక్కండి. అంతే! బ్యాక్​ గ్రౌండ్​లో రన్​ అయ్యే యాప్స్​ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోతాయి.

III. అన్​నోన్​ స్టార్టప్​ ప్రోగ్రామ్​లను డిజేబుల్ చేయండి!

How to disable unknow startup programs : మీ కంప్యూటర్​ దిగువ భాగంలో చాలా ఐకాన్స్​ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి చూడడానికి ఎలాంటి హాని కలిగించని యాప్స్​లాగా కనిపిస్తాయి. కానీ ఇవి మీ కంప్యూటర్​లోని డేటాను చాలా సులువుగా తస్కరిస్తూ ఉంటాయి. మీ బ్రౌజింగ్​ హిస్టరీపై గూఢచర్యం చేస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని సార్లు మీ కంప్యూటర్​ పనితనం మందగించేలా చేస్తాయి. అందుకే ఇలాంటి తెలియని, ఉపయోగపడని యాప్​లను వెంటనే డిజేబుల్​ చేసేయాలి. ఇందుకోసం..

కీబోర్డ్​లోని Ctrl+Alt+Deleteని క్లిక్ చేయాలి. తరువాత టాస్క్ మేనేజర్​ను ఓపెన్ చేయాలి. దీనిలో startup టాబ్​పై క్లిక్ చేసి, ఓపెన్ చేయాలి. అప్పుడు మీకు చాలా పేర్లు, ఐకాన్​లు​ కనిపిస్తాయి. వాస్తవానికి మీరు కంప్యూటర్​ ఆన్​ చేసేటప్పుడు ఇవి ఆటోమేటిక్​గా లాంఛ్​ అయిపోతూ ఉంటాయి. కనుక మీరు ఏదైనా ఐకాన్​ అనుమానాస్పదంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తే, వెంటనే దానిని Disable చేసేయండి. ఇలానే అక్కడ కనిపిస్తున్న అన్ని ఐకాన్స్​ను చూసి, వాటిలో ఏది డేంజర్​ అనిపిస్తే, వాటిని డిజేబుల్​ చేసేయండి. అవసరంలేని యాప్​లను డిజేబుల్ చేసిన తరువాత, టాస్క్​ మేనేజర్​ను క్లోజ్​ చేసేయండి. తరువాత మీ కంప్యూటర్​ను రీస్టార్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు మరలా మీ కంప్యూటర్​ను ఆన్​ చేయండి. ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్​ చాలా వేగంగా, స్మూత్​గా పనిచేస్తున్నట్లు గమనిస్తారు.

IV. టెంపరరీ ఫైల్స్​ను డిలీట్​ చేయండి!

How to delete temporary files : సాధారణంగా కంప్యూటర్​లో పనిచేస్తున్నప్పుడు చాలా ప్రోగ్రామ్​లు టెంపరరీ ఫైల్స్​ను క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. వాస్తవానికి వాటిలో చాలా సమాచారం ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఈ టెంపరరీ ఫైల్స్​లో ప్రమాదకరమైన సాఫ్ట్​వేర్​లు హిడెన్​గా ఉంటాయి. ఇవి మీ కంప్యూటర్​లను పూర్తిగా డామేజ్​ చేస్తాయి. అందువల్ల ఇలాంటి టెంపరరీ ఫైల్స్​ను, వాటిలో దాక్కున్న ప్రమాదకరమైన సాఫ్ట్​వేర్​లను డిలీట్​ చేసేయాలి.

ముందుగా కంప్యూటర్​లోని సెర్చ్​ బాక్స్​లో disk cleanup అని టైప్​ చేయాలి. disk cleanupలో ఉన్న మీకు నచ్చిన డ్రైవ్​ను ఎంచుకొని ok క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు మీ డ్రైవ్​లో ఉన్న స్పేస్​ గురించి, అందులో ఉన్న టెంపరరీ ఫైల్స్ గురించి మొత్తం సమాచారం మీకు తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా రీసైకిల్​ బిన్​, డౌన్​లోడ్స్​, థంబ్​నెయిల్స్​ మొదలైన టెంపరరీ ఫైల్స్ మీకు కనిపిస్తాయి. వాటిపైన క్లిక్​ చేసి Clean up system filesని క్లిక్ చేయాలి. అలాగే ఓల్డ్​ విండోస్​ అప్​డేట్స్​, ప్రీవియస్​ ఇస్టాలేషన్స్​ని కూడా క్లీన్​అప్​ చేయాలి. ఈ ప్రాసెస్ అయినంత వరకు వేచి ఉండాలి. మధ్యలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆపకూడదు. మొత్తం ఫైల్స్ డిలీట్ అయిన తరువాత కంప్యూటర్​ను రీస్టార్ట్ చేయాలి. దీనిలో మీ సిస్టమ్​ వైరస్​-ఫ్రీ అవుతుంది.

V. రీస్టోర్ యువర్ సిస్టమ్​ టు ప్రీవియస్​ పాయింట్​

System restore previous date : టైమ్​ మెషిన్​లో వెనుకటి కాలానికి వెళ్లడం సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాం. అలాగే మీ కంప్యూటర్​ను కూడా పాత కాలానికి తీసుకెళ్లడం ద్వారా ప్రమాదకరమైన వైరస్​లను నిరోధించవచ్చని మీకు తెలుసా?

ఉదాహరణకు నిన్నటి వరకు మీ కంప్యూటర్​లో ఎలాంటి హానికరమైన వైరస్​ లేదు అనుకుందాం. కానీ ఇవాళ మీ కంప్యూటర్​లోకి ఒక ప్రమాదకరమైన వైరస్​ ప్రవేశించింది అనుకుందాం. అప్పుడు మీరు మీ కంప్యూటర్​ను ఒకరోజు వెనక్కు తీసుకెళ్లడం ద్వారా వైరస్​ను పూర్తిగా నిర్మూలించవచ్చు. అది ఎలాగంటే..

కంప్యూటర్​ సెర్చ్​ బాక్స్​లో Recovery అని టైప్​ చేయండి. కంట్రోల్​ ఫ్యానెల్​లోని Recovery ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయండి. తరువాత open system restoreపై క్లిక్ చేయండి. తరువాత Next పై క్లిక్ చేయండి. మీకు చాలా రీస్టోర్​ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. దానిలో మీకు నచ్చిన రీస్టోర్ పాయింట్​పై క్లిక్​ చేసి, Next బటన్​ నొక్కండి. ఈ రీస్టోర్​ పాయింట్ వద్ద మీ కంప్యూటర్​లో ఏమేమి మార్పులు వస్తాయో, తెలుపుతూ ఒక బాక్స్ కనిపిస్తుంది. దానిని క్లిక్ చేసి, Finish బటన్ నొక్కండి. దానిని మరలా కన్ఫార్మ్ చేయడానికి Yes బటన్​ను క్లిక్ చేయండి. అంతే! మీ సిస్టమ్ మొత్తం రీస్టోర్ అవుతుంది. రీస్టోర్ అయిన తరువాత మీ కంప్యూటర్​ను మరలా రీస్టార్ట్ చేయండి. అంతే రీస్టోర్​ సక్సెస్​ఫుల్ అయినట్లు మీకు మెసేజ్​ కనిపిస్తుంది.

VI. హార్డ్​ డ్రైవ్​ను ఫార్మాట్​ చేయండి!

How to format hard drive : కంప్యూటర్​లోని ప్రమాదకరమైన వైరస్​లను నిర్మూలించడానికి హార్డ్ డ్రైవ్​లను ఫార్మాట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇది చాలా సున్నితమైన విషయం. ఎందుకంటే.. కొన్ని సార్లు మీ కంప్యూటర్​ హార్డ్ డ్రైవ్​లో ఉన్న మొత్తం డేటాను మీరు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల హార్డ్ డ్రైవ్​ను ఫార్మాట్​ చేసే ముందు కచ్చితంగా బ్యాక్​ అప్​ తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఇందుకోసం ఎక్స్​టర్నల్ హార్డ్​ డ్రైవ్​ గానీ, గూగుల్ డ్రైవ్​గానీ ఉపయోగించడం మేలు చేస్తుంది.

హార్డ్​ డ్రైవ్ ఫార్మాట్ చేయడం ఎలా?

దీని కోసం బూటబుల్​ ఇన్​స్టాలేషన్​ డిస్క్ లేదా యూఎస్​బీని మీ కంప్యూటర్​కు ఇన్​సర్ట్​ చేయాలి. కంప్యూటర్​ను రీస్టార్ట్ చేసి, తరువాత ఇన్​స్టాలేషన్ డిస్క్​ లేదా యూఎస్​బీని బూట్ చేయాలి. తరువాత స్క్రీన్​ ఇన్​స్ట్రక్షన్స్​ ఫాలో కావాలి. అంతే! మీ కంప్యూటర్​ హార్డ్​ డ్రైవ్​, ఓఎస్​ పూర్తిగా క్లీన్​ అవుతాయి. వాటిలోని వైరస్​లు అన్నీ మాయమవుతాయి.

యాంటీ వైరస్​ వాడడం చాలా ఉత్తమం

Best antivirus for PC : వాస్తవానికి వైరస్​ను సమర్థంగా ఎదుర్కోవాలంటే, కచ్చితంగా మంచి యాంటీ వైరస్​ను మీ కంప్యూటర్​లో ఇన్​స్టాల్​ చేసుకోవడం మంచిది. అలాగే మీ కంప్యూటర్​ను రెగ్యులర్​గా అప్​డేట్​ చేసుకోవాలి. బ్రౌజింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ట్రస్టెడ్​ వెబ్​సైట్​ల నుంచి మాత్రమే కంటెంట్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మీ కంప్యూటర్​లను వైరస్​ బెడద నుంచి కాపాడుకోవాలి.