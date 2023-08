How To Apply For Indian Student Visa: భారతదేశంలో గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలని వీసా కోసం ఎదురుచూస్తున్న వీదేశీ విద్యార్థులకు భారత ప్రభుత్వం సులభమైన నియమ నిబంధనలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దరఖాస్తుదారులు వీసా కోసం సమర్పించాల్సిన విధి విధానాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ఉంచింది. మరి, ఇండియన్ వీసాకు ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి ..? అర్హతలు ఏమిటి..? సమర్పించవలసిన పత్రాలు ఏమిటి..? చెల్లించాల్సిన రుసుము ఎంత..? అనే వివరాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

ఇండియన్ వీసాకు దరఖాస్తు చేసే విధానం...

How to Apply for Indian Visa:

Prathidwani : విదేశీ విద్య.. వీసా చిక్కులు

ఇండియన్ వీసాకు అవసరమైన పత్రాలు..

Documents Required for Indian Visa: IVACలో అపాయింట్‌మెంట్‌కు హాజరయ్యే ముందు తీసుకెళ్లాల్సిన ముఖ్యమైన పత్రాలను వీసా కేంద్రం వెల్లడించింది.

పాస్‌పోర్ట్ కనీసం రెండు ఖాళీ పేజీలు ఉండాలి.

180 రోజుల కంటే ఎక్కువ గడువు తేదీ ఉండాలి.

రెండు పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటోలు ఉండాలి.

పాస్‌పోర్ట్ ఫొటో కాపీ.

భారతదేశంలో నివసిస్తున్న చిరునామా ధ్రువీకరణ పత్రం.

ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ ఒరిజినల్ కాపీ.

విశ్వవిద్యాలయం నుండి పొందిన అధికారిక ప్రవేశ పత్రం.

భారతదేశంలో జీవన వ్యయాలకు సంబంధించిన ఆర్థిక వనరుల రుజువు.

వీసా రావడానికి ఎన్ని రోజుల సమయం పడుతుంది..?

How Many Days will it Take to Get The Visa?: విదేశీ విద్యార్థి భారతీయ విద్యార్థిగా వీసా పొందడానికి నిర్దిష్ట సమయం అంటూ ఏమీ లేదు. దరఖాస్తును సమర్పించిన రెండు వారాలలోపు అధికారులు నిర్ణయాన్ని వెల్లడిస్తారు. కానీ, దరఖాస్తులో ఏవైనా తప్పులు, సమస్యలు ఉంటే మాత్రం సకాలంలో వీసాను మంజూరు చేయరు.

భారతదేశంలో వీసాదారుడి కుటుంబ సభ్యులు నివసించాలంటే..?

If The Fmily Members of The Visa Holder Want to Reside in India..? : విదేశీ విద్యార్థులు భారతదేశం వీసాను అందుకున్న తర్వాత అతనికి జీవిత భాగస్వామితోపాటు 18 ఏళ్లలోపు పిల్లలు ఉన్నట్లయితే.. వారికి భారత ప్రభుత్వం డిపెండెంట్ వీసాను మంజూరు చేస్తుంది. అయితే, కుటుంబ సభ్యుల కోసం వ్యక్తిగతమైన దరఖాస్తు ఫారంను సమర్పించాలి. దాంతో డిపెండెంట్ల వీసాలు సాధారణంగా స్టూడెంట్ వీసా ఉన్నంత కాలానికి ఆమోదించబడుతుంది.

విదేశీ విద్యార్థులకు భారతదేశంలో పని చేయడానికి అనుమతి ఉందా...?

Are foreign students allowed to work in India...?: భారతీయ వీసా చట్టం ప్రకారం.. విద్యను అభ్యసించే విదేశీ విద్యార్థులు చదువుతో పాటు పార్ట్‌టైమ్‌ ఉద్యోగాలకు అనుమతించబడరు. కాబట్టి ట్యూషన్ ఫీజు, వసతి, ఆహారం, అభిరుచులు, ప్రోగ్రామ్ వంటి వాటికి అవసరమైన ఇతర ఖర్చులను విద్యార్థులే భరించుకోవాలి. అయితే, ప్రోగ్రామ్‌లో భాగంగా ఇంటర్న్‌షిప్ లేదా శాండ్‌విచ్ సంవత్సరంలో పాల్గొనడానికి మాత్రం అనుమతి ఉంటుంది.

వీసా తిరస్కరిస్తే ఏం చేయాలి..?

What to Do if Visa Will be Rejected..? :

భారత ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన నియమ నిబంధనల ప్రకారం దరఖాస్తుదారులు పూర్తి వివరాలను దరఖాస్తులో నమోదు చేయకపోతే.. వీసాలు తిరస్కరించబడతాయి.

ఫొటోలను అప్‌లోడ్ చేయడంలో విఫలం కావడం.

అసంపూర్ణంగా వివరాలను నమోదు చేయటం.

త్వరగా గడువు ముగిసే పాస్‌పోర్ట్ సమర్పించటం.

తగినంత నిధుల రుజువు లేకపోవటం వంటి కారణాలతో వీసా తిరస్కరించడబడుతుంది.

అలాంటప్పుడు IVAC కేంద్రానికి వెళ్లి వీసా తిరస్కరించడిన కారణాలను తెలుసుకొని మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

H1B వీసాదారుల ఎంపికలో మోసాలు.. వారికి అమెరికా వార్నింగ్​

Fake Visas: నకిలీ వీసాలతో కువైట్‌ వెళ్లేందుకు 44 మంది మహిళల యత్నం