5K Run For Vote Awareness : ఓటు హక్కు వినియోగం, ఆవశ్యకతపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. నేను కచ్చితంగా ఓటు వేస్తాను(I Vote For Sure) అనే నినాదంతో.. జిల్లా కేంద్రాల్లో కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో 5కే రన్‌ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో జరిగిన 5కే రన్‌ కార్యక్రమాల్లో ప్రజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. యువతకు ఓటు హక్కు ప్రాధాన్యం తెలిపేందుకే.. ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. తాము ఎలాంటి ప్రలోభాలకు లొంగకుండా.. కచ్చితంగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటామని.. ప్రజలు పలు చోట్ల ప్రతిజ్ఞ చేశారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందు పట్టణంలో ఓటరు ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తూ.. ఐ ఓట్‌ ఫర్‌ ష్యూర్‌’ అనే నినాదాలతో‘5 కే రన్‌ నిర్వహించారు. ఈ’ కార్యక్రమంలో డీఎస్పీ రమణమూర్తి, తహసీల్దార్ రవికుమార్, పోలీస్, మున్సిపల్, వ్యవసాయ ఇతర శాఖల అధికారులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఓటరు నమోదు ఆవశ్యకత, ఓటు హక్కు వినియోగం తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పించేలా పట్టణంలోని గోవింద్ సెంటర్ నుంచి సుభాష్​నగర్ వరకు ఐదు కిలోమీటర్ల మేర కార్యక్రమం కొనసాగింది. ఓటు హక్కు మనందరి బాధ్యత, బుల్లెట్ కన్నా బ్యాలెట్ మిన్న.. విక్రమార్కుడిలా ఓటు వేయి అక్రమార్కులను అరికట్టు.. మీ ఓటు మీ భవిష్యత్తు నినాదాలతో కార్యక్రమాన్ని హోరెత్తించారు.