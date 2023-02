మార్వెల్ మూవీస్ నుంచి వచ్చిన యాంట్-మ్యాన్ ఫ్రాంచైజీ చిత్రం ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. ant-man and the wasp quantumania మూవీ ఈ శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 17)న విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. 2015లో వచ్చిన "యాంట్-మ్యాన్", 2018లో విడుదలైన "యాంట్-మ్యాన్ అండ్ ది వాస్ప్ చిత్రాలకు ఇది సీక్వెల్. మార్వెల్ సినిమాలకు ఇండియాలో ఎంతటి స్ట్రాంగ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉందో ఈ మూవీ కలెక్షన్సే చాటి చెబుతున్నాయి. విడుదలైన రెండు రోజుల్లో 19 కోట్లకుపైగా వసూళ్లు సాధించిందని సమాచారం. ట్రేడ్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం.. రిలీజ్ రోజున దాదాపు 9 కోట్లు వసూలు చేసిన యాంట్ మ్యాన్ చిత్రం.. రెండో రోజు అంతకు మించి రాబట్టింది. 18వ తేదీన 9 కోట్ల 80 లక్షల మేర వసూలు చేసినట్టు ట్రేడ్ ఎక్స్ పర్ట్స్ అంచనా వేస్తున్నారు. 19వ తేదీ కూడా ఆదివారం కావడంతో కలెక్షన్లు మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ant-man and the wasp quantumania మూవీ ప్రివ్యూలు అమెరికాలో గురువారమే వేశారు. USA ప్రివ్యూస్ ద్వారా 17.5 మిలియన్ డాలర్స్ వసూలు చేసినట్టు అంచనా. ఈ ప్రివ్యూస్​తోపాటు వీకెండ్​ను కూడా కలుపుకుంటే తొలి నాలుగు రోజుల్లో ఈ చిత్రం.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు 100 నుంచి 125 మిలియన్ డాలర్ల మధ్య రాబట్టే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ అంచనా. మార్వెల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ నుంచి వచ్చిన 31వ మూవీ ఇది. మార్వెల్ కామిక్స్ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని పీటన్ రీడ్ డైరెక్ట్ చేశారు. పాల్ రడ్, ఇవాంజెలిన్ జోనాథన్, న్యూటన్, డేవిడ్ తదితరులు నటించారు.