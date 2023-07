1 / 13

Ileana 9th Month Pregnancy : గోవా బ్యూటీ ఇలియానా దేవదాస్​ సినిమాతో టాలీవుడ్​ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితురాలైంది. ఆ తర్వాత పలు సినిమాల్లో మెరిసిన ఈ బెల్లీ బ్యూటీ క్రమ క్రమంగా బాలీవుడ్​ వైపుకు అడుగులేసింది. అక్కడ స్టార్​ హీరోలతో స్క్రీన్​ షేర్​ చేసుకుంటూ..పలు సినిమాలు వెబ్ సిరీస్​లలో నటించింది. ఆ తర్వాత సినిమాలకు కాస్త బ్రేక్​ ఇచ్చిన ఇలియానా తన ప్రెగ్నెన్సీ విషయం చెప్పి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. కొన్నినెలల ముందే ఈ విషయాన్ని ఇన్​స్టా వేదికగా అభిమానులకు తెలిపింది. అప్పటి నుంచి సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్​గా ఉండే ఈ అమ్మడు.. అప్పుడప్పుడు తన బేబీ బంప్​ ఫొటోలను పోస్ట్ చేస్తుంటుంది. కొద్ది రోజుల క్రితం ఇన్​స్టాలో Ask Me Anything అనే ఓ సెషన్​ను నిర్వహించి ప్రెగ్నెన్సీకి సంబంధించిన విషయాలను ఫ్యాన్స్​తో పంచుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా మరోసారి తన బేబీ బంప్​ ఫొటోను పోస్ట్​ చేస్తూ తనకు ఇప్పుడు తొమ్మిదో నెల అన్న విషయాన్ని చెప్పుకొచ్చింది. ఆ విశేషాలు మీ కోసం..