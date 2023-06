ileana ask me anything : ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో తన ప్రెగ్నెన్సీ విషయాన్ని అనౌన్స్​ చేసింది బాలీవుడ్​ బ్యూటీ ఇలియానా. 'త్వరలోనే నేను తల్లిని కాబోతున్నాను.. పుట్టబోయే నా చిన్నారి కోసం ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నా..' అంటూ ఫ్యాన్స్‌ను సర్‌ప్రైజ్‌ చేసింది. దీంతో ఫ్యాన్స్ అందరూ ఒక్కసారిగా షాకయ్యారు. కానీ ఈ విషయాన్ని ఎవ్వరూ నమ్మలేదు. ఇదంతా సినిమా ప్రమోషన్స్​లో భాగమై ఉండచ్చని కొట్టి పారేశారు. అయితే ఇలియానా.. కొద్ది రోజుల తర్వాత తన బేబీ బంప్​తో నెట్టింట ఫొటోస్​, వీడియోస్ షేర్​ చేయడం ప్రారంభించింది. ఇక అప్పట్నుంచి సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా.. కాబోయే అమ్మగా తన అనుభవాల్ని, అనుభూతుల్ని సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటోంది.ఈ క్రమంలో తాజాగా ఇన్‌స్టాలో 'Ask Me Anything' అనే సెషన్​ను నిర్వహించింది. అందులో ఫ్యాన్స్ అడిగే ప్రశ్నలకు తనదైన రీతిలో సమాధానమిచ్చింది.