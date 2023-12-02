'సలార్' ట్రైలర్తో యూట్యూబ్ షేక్- హైయెస్ట్ వ్యూస్తో నయా రికార్డ్
Published: 51 minutes ago
'సలార్' ట్రైలర్తో యూట్యూబ్ షేక్- హైయెస్ట్ వ్యూస్తో నయా రికార్డ్
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Salaar Trailer Views In 24 Hours : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ - ప్రశాంత్ నీల్ కాంబోలో రానున్న సినిమా 'సలార్ పార్ట్ 1- సీజ్ఫైర్'. ఎన్నో అంచనాలతో పాన్ఇండియా లెవెల్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ట్రైలర్ను.. చిత్రబృందం శుక్రవారం విడుదల చేసింది. హీరో ఎలివేషన్స్, యాక్షన్ సీన్స్, వైలన్స్ ట్రైలర్లో చూపించారు. దీంతో ట్ర్రెలర్.. యూట్యూబ్లో మాస్ ర్యాంపేజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది.
తాజాగా ఈ ట్ర్రెలర్.. అన్ని భాషల్లో (తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ) కలిపి 24 గంటల్లోనే ఏకంగా 116+ మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించి రికార్డు కొట్టింది. ఇక హిందీలో 54.3 మిలియన్ మార్క్ దాటేసింది. ఈ క్రమంలో బాలీవుడ్లో 24 గంటల్లో అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన ట్రైలర్గా 'సలార్' రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఇదివరకు ఆదిపురుష్ (52.3 మిలియన్) టాప్లో ఉంది. కాగా, ప్రస్తుతం సలార్ ఆ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. ఇక తెలుగులోనూ సలార్ 33 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించింది.
- హిందీలో - 54.3 మిలియన్ వ్యూస్, 850k లైక్స్
- తెలుగులో - 32.6 మిలియన్ వ్యూస్, 1.24 M లైక్స్
- కన్నడలో - 9.6 మిలియన్ వ్యూస్, 215k లైక్స్
- తమిళంలో - 9.1 మిలియన్ వ్యూస్, 226k లైక్స్
- మలయాళంలో - 7.7 మిలియన్ వ్యూస్, 212k లైక్స్
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#SalaarTrailer created an ALL TIME RECORD of 116M+ views with 2.7M+ likes in 24 hours#Salaar Telugu Trailer crossed an ALL TIME RECORD 32.8M+ views with 1.4M+ likes 💥💥🔥#RecordBreakingSalaarTrailer— Prabhas Trends (@TrendsPrabhas) December 2, 2023
Up next - Box office, Please we request, beware of DinoSalaar 🦖#Prabhas pic.twitter.com/6VdEBhL0Pn
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Top7 Most Viewed Hindi Trailers in 24hrs:— Hail Prabhas (@HailPrabhas007) December 2, 2023
1. #Salaar- 54.3M🥵🔥
2. #Adipurush- 52.3M 💥
3. #TJMK- 50.96M
4. #Animal- 50.59M
5. #KGF2- 49M
6. #Jawan- 45.6M
7. #Cirkus- 45M#RecordBreakingSalaarTrailer Hindi Version-ALL TIME RECORD by Breaking our own record In Bollywood🥵💥 pic.twitter.com/wy4Ctrk8tt
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#Salaar Trailer In 24hrs ❤️🔥— Gjsr27 (@Gjsr2718) December 2, 2023
Telugu: 32.6M Views, 1.24M Likes
Hindi: 54.3M Views, 850K Likes
Kan: 9.6M Views, 215K Likes
Tam: 9.1M Views, 226K Likes
Mal: 7.7M Views, 212K Likes
Total: 113.2M Views, 2.76M+ Likes
Views- ATR 🦖❤️🌋🔥💥
Likes- TOP3 #Prabhas #SalaarCeaseFire pic.twitter.com/509B8oLD4I
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