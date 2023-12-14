'సలార్' ప్రైజ్ హైక్- యూఎస్లో 25వేల టికెట్లు సోల్డ్- మల్టీప్లెక్స్లో ధర ఎంతంటే?
Published: 11 minutes ago
'సలార్' ప్రైజ్ హైక్- యూఎస్లో 25వేల టికెట్లు సోల్డ్- మల్టీప్లెక్స్లో ధర ఎంతంటే?
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Salaar Ticket Price Hike : పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ 'సలార్' మూవీకి టికెట్ రేట్స్ పెరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ 'మైత్రి మూవీ మేకర్స్', టికెట్ రేట్స్ పెంచుకునేందుకు, అదనపు షోస్ అనుమతి కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి రిక్వెస్ట్ చేసిందట. తొలి రోజు 6 షోస్లో సినిమా ప్రదర్శించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారట. ఈ మేరకు సింగిల్ స్క్రీన్, మల్టీప్లెక్స్లో ఒక్కో టికెట్పై రూ. 100 పెరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ లెక్కన ఒక్కో టికెట్కు సింగిల్ స్క్రీన్లో రూ. 296, మల్టీప్లెక్స్ల్లో రూ. 413 (+ ప్లాట్ఫామ్ ఛార్జిలు అదనం). ఇక రిలీజ్ రోజు (డిసెంబర్ 22న) ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసిన థియేటర్లలో అర్ధరాత్రి ఒంటిగంట (1.00 AM)కు, మిగతా అన్ని థియేటర్లలో ఉదయం 4 గంటలకు ఫస్ట్ షో పడనుంది. అయితే రేట్ల పెరుగుదలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం నుంచి రిప్లై వచ్చిన తర్వాతే టికెట్ల అమ్మకం ప్రారంభం కానుంది.
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#Salaar Nizam:— Movies4u Official (@Movies4u_Officl) December 14, 2023
Mythri has applied for a ticket price hike of Rs 100 in both single screens and multiplexes, along with 6th show screening permission.
Prices for #SalaarCeaseFire , if the government approves Rs 100/- hike requested by Mythri:
- Multiplexes: Max 413/-… pic.twitter.com/ywUpbrXRpp
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#Salaar Premiere Advance Sales USA 🇺🇸:— SATHISH BILLA 2.0 😈 (@Chill_Sattix_) December 14, 2023
$702,333 - 380 Locations - 1231 shows - 26146 Tickets Sold 🥵💥💥💥
Hugee Jump 🦖
We can expect 100K jump tomorrow 👍
REBEL STAR On Duty 🔥#Prabhas 👑 pic.twitter.com/5Men1ofUE9
Salaar Overseas Advance Bookings : ఓవర్సీస్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్లోనూ సలార్ రికార్డు స్థాయిలో దూసుకుపోతోంది. యూఎస్ఏ ప్రీమియర్స్ షో ఇప్పటికే 7 లక్షల డాలర్లు (సుమారు రూ. 5.7 కోట్లు) కలెక్షన్లు వసూల్ అయ్యాయి. దాదాపు 25000+ టికెట్లు అమ్మడయ్యాయట. ఇక యూకేలో రూ. 1.2 కోట్లు, ఆస్ట్రేలియాలో రూ. 72 లక్షల బిజినెస్ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
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Charting a new path in BOX OFFICE HISTORY! 🤙🏾🤙🏾— Prathyangira Cinemas (@PrathyangiraUS) December 14, 2023
#Salaar's USA premieres thunder past $700K+ with over 25K tickets sold! 💥💥
His RAGE explodes on the big screen on DEC 21st ❤️🔥❤️🔥#Prabhas #SalaarCeaseFire #PrashanthNeel pic.twitter.com/rTqUM7Hryc
Salaar Promotions : అయితే ఏ సినిమా అయినా రిలీజ్ డేట్ దగ్గరపడుతుంటే మూవీటీమ్ ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉంటుంది. కానీ, సలార్ చిత్రబృందం అందుకు భిన్నంగా వ్యవహరిస్తోంది. దీంతో ఫ్యాన్స్ కాస్త ఆందోళన చెందారు. దీంతో నిర్మాణ సంస్థ హోంబలే ఫిల్మ్స్ ప్రమోషన్స్పై దృష్టి పెట్టిందట. దర్శకధీరుడు రాజమౌళి హోస్ట్గా ఓ ఇంటర్వ్యూ ప్లాన్ చేశారట. ఈ ఇంటర్వ్యూలో హీరో ప్రభాస్తోపాటు, పృథ్వీరాజ్, డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ పాల్గొనే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ వార్తతో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ కాస్త సంతోషిస్తున్నారు. కాగా, సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిసెంబర్ 22న విడుదల కానున్న సంగతి తెలిసిందే.