వైలెంట్గా 'సలార్' సెకండ్ ట్రైలర్- ప్రభాస్ డైలాగ్స్కు గూస్బంప్సే!
Published: 20 minutes ago
వైలెంట్గా 'సలార్' సెకండ్ ట్రైలర్- ప్రభాస్ డైలాగ్స్కు గూస్బంప్సే!
Published: 20 minutes ago
Salaar Release Trailer Telugu : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా 'సలార్'. డిసెంబర్ 22వ తేదీన ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది. అంటే ఇంకా వారం రోజులు కూడా లేదన్న మాట. ఈ నేపథ్యంలో మూవీటీమ్ ప్రమోషన్స్ జోరు పెంచింది. ప్రభాస్, ప్రశాంత్ నీల్, సినిమాలో విలన్గా నటించిన పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్లను దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి ఇంటర్వ్యూ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రోమోను మేకర్స్ ఇటీవలే విడుదల చేశారు. తాజాగా రిలీజ్ ట్రైలర్ పేరుతో మరో వీడియోను విడుదల చేశారు. పూర్తిగా వైలెన్స్తో కూడిన ఈ ట్రైలర్ను మీరు చూశారా?
-
"Khansar Erupakkala...... Mande Nipputhonaina, Vella Rakthamthonaina" 🔥🔥🔥— Ayyo (@AyyAyy0) December 18, 2023
KHANSAR is gonna face the wrath of the DINOSAUR & there is going to be a BLOODBATH 🥵
DARLING CUTOUT 🤩🤩🤩#Prabhas #Salaar #SalaarCeaseFire #PrashanthNeel #SalaarReleaseTrailer pic.twitter.com/Pe8fq2GEiT
ఈ ట్రైలర్లో పూర్తిగా హీరో ప్రభాస్, పృథ్వీరాజ్ను చూపించారు. తొలి ట్రైలర్ కంటే మరింత వైలెన్స్తో ప్రభాస్కు ఎలివేషన్స్ ఇచ్చారు. ఈ వీడియోలో ప్రభాస్ డైలాగ్స్ ఫ్యాన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. 'ఖాన్సార్ ఎరుపెక్కాలా' అనేే డైలాగ్ గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తోంది. ఇక హీరోయిన్ శ్రుతి హాసన్కు కూడా ఈ వీడియోలో స్క్రీన్ టైమ్ ఇచ్చారు. ఇక మొత్తంగా ఫైనల్ టచ్ అదిరిపోయిందంటూ డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. డిసెంబర్ 22న థియేటర్లలో మాస్ జాతరే అంటున్నారు.
-
"Khansar Erupakkala...... Mande Nipputhonaina, Vella Rakthamthonaina" 🔥🔥🔥— Ayyo (@AyyAyy0) December 18, 2023
KHANSAR is gonna face the wrath of the DINOSAUR & there is going to be a BLOODBATH 🥵
DARLING CUTOUT 🤩🤩🤩#Prabhas #Salaar #SalaarCeaseFire #PrashanthNeel #SalaarReleaseTrailer pic.twitter.com/Pe8fq2GEiT
-
THE REBELLIOUS FINAL PUNCH is finally here 🔥— Ayyo (@AyyAyy0) December 18, 2023
Oora Mass ra Reyyy 💥💥💥#Prabhas #Salaar #SalaarCeaseFire #PrashanthNeel #SalaarReleaseTrailer pic.twitter.com/7LuzGTJLVi
జోరుగా ప్రమోషన్లు! :మరోవైపు భారీ అంచనాల మధ్య విడుదల కానున్న సలార్ ప్రమోషన్లు కూడా జోరుగా సాగుతున్నాయి. చిత్రబృందం అంచనాలను మరింత పెంచడానికే ట్రై చేస్తుంది. ఈ సినిమా గురించి ఒక ఇంటర్వ్యూలో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ తరహాలో సలార్ ఉండనుందని చెప్పారు. ఇందులో క్యారెక్టర్ డైనమిక్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉండనున్నాయని తెలిపారు. సలార్లో భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
ముంబయిలో ప్రభాస్ కటౌట్ : తాజాగా సలార్ సినిమాకు సంబంధించి ప్రభాస్ 120 అడుగుల భారీ కటౌట్ను ముంబయిలో పెట్టారు. ఠానేలోని R మాల్ ముందు పెట్టిన ఈ 120 అడుగుల భారీ కటౌట్ అక్కడి ఆడియన్స్ దృష్టిని విపరీతంగా ఆకర్షిస్తోంది. ఈ కటౌట్కు సంబంధించిన ఫొటోలు నెట్టింట తెగ చెక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దీన్ని బట్టి నార్త్లో ప్రభాస్ క్రేజ్ ఏ రేంజ్లో ఉందో స్పష్టమవుతోంది.
-
R Mall, Mumbai, just got #Salaar -fied!— Hombale Films (@hombalefilms) December 18, 2023
A massive 120-feet cutout of Rebel Star #Prabhas is igniting the hype for this action epic 💥#SalaarCeaseFire in cinemas from December 22nd!
Book your tickets now 🎟️ https://t.co/G5kIJbPjlH#PrashanthNeel @PrithviOfficial @shrutihaasan… pic.twitter.com/SnsK2DSPGR
రూ.1000 కోట్లు పక్కా! కేజీఎఫ్, కాంతార వంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాలను తెరకెక్కించిన ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ హోంబలే ఫిల్స్మ్ సలార్ మూవీని నిర్మించింది. సినిమాలో ప్రభాస్తో పాటు స్టార్ హీరోయిన్ శ్రుతి హాసన్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, మీనాక్షి చౌదరి, ఈశ్వరి రావు, శరణ్ శక్తి తదితరలు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. డిసెంబర్ 22వ తేదీన రిలీజ్ కానున్న ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.1000 కోట్లు వసూలు చేయడం పక్కా అని ఫ్యాన్స్ జోస్యం చెబుతున్నారు.