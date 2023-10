Telugu Best 7 Movies to Watch on Hotstar : ఇప్పుడంతా ఓటీటీల ట్రెండ్ నడుస్తోంది. కొత్త, పాత అనే తేడాలేకుండా సినిమాలన్నీ ఓటీటీ(OTT) ట్రాక్ ఎక్కేస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు ప్రేక్షకులను అలరించిన చిత్రాలు కూడా.. ఇప్పుడు ఓటీటీ వేదికగా సత్తా చాటుతున్నాయి. అలంటి వాటిలో టాప్​లో ఉన్న ఒక 7 చిత్రాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.