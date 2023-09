How To Cancel Bookmyshow Tickets : ఒకప్పుడు సినిమా చూడాలంటే.. థియేటర్​కు వెళ్లి క్యూలైన్​లో నిల్చోని.. టికెట్లు సంపాదించేవారు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా టికెట్ల కొనుగోలు విషయంలోనూ మార్పులు వచ్చేశాయి. థియేటర్​కు వెళ్లకుండా.. ఫోన్​లోనే టికెట్లను బుక్​ చేస్తున్నారు. థియేటర్​లో టికెట్​ కొంటే.. ఇచ్చిన సీట్లలోనే కూర్చోవాలి. అదే ఆన్​లైన్​లో బుక్​ చేసుకుంటే.. మనకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కూర్చోవచ్చు. అయితే.. కొన్ని కారణాల వల్ల సినిమా టికెట్లను క్యాన్సిల్​ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మరి డబ్బుల పరిస్థితి ఏంటి..? ఈ విషయంలో కొందరు టెన్షన్ పడుతుంటారు. ఈజీగా టికెట్ క్యాన్సిల్​ చేసుకోవచ్చు. డబ్బులు కూడా రిటర్న్​ తీసుకోవచ్చు. మరి ఆ ప్రాసెస్ ఏంటీ?.. అన్నది చూద్దాం.



BookMyShowలో టిక్కెట్‌ను ఎలా రద్దు చేయాలి?

How to Cancel Ticket in BookMyShow:

మీ పోన్​లో BookMyShow App ఓపెన్​ చేయాలి.

ఒకవేళ యాప్​ నుంచి లాగ్​ అవుట్​ అయితే లాగిన్​ అయ్యి యాప్​ ఓపెన్​ చేయండి.

Profile Icon మీద క్లిక్​ చేయండి.

Your Orders ఆప్షన్​ మీద క్లిక్​ చేయండి.

అప్పుడు స్క్రీన్​ మీద మీరు బుక్​ చేసిన టికెట్స్​ లిస్ట్​ ఓపెన్​ అవుతుంది.

అందులో మీరు సినిమా చూడటానికి బుక్​ చేసుకున్న టికెట్​ను ఎంచుకోవాలి.

ఆ తర్వాత Cancel Booking Option పై క్లిక్​ చేయాలి.

స్క్రీన్​ను​ కిందకు స్క్రోల్​ చేసి Refund Payment methodని ఎంచుకోవాలి.

అనంతరం.. Get refund Buttonపై క్లిక్​ చేయాలి.

ఇది మీ మొబైల్ అప్లికేషన్‌లో BookMyShowలో టిక్కెట్‌ను రద్దు చేయడానికి పూర్తి ప్రక్రియ.

అధికారిక వెబ్​సైట్​ నుంచి టికెట్​ రద్దు చేసుకోవడం ఎలా..?

How to Cancel ticket on BookMyShow Official Website.. చాలా మంది ఇప్పటికీ BookMyShow మొబైల్ యాప్‌లను ఉపయోగించడం లేదు. వారు మూవీ టిక్కెట్‌లను బుక్ చేయడానికి BookMyShow అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు. మీరు కూడా అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుంచి మీ టిక్కెట్‌ను బుక్ చేసుకున్నట్లయితే, టిక్కెట్‌ను రద్దు చేయడం ఎలానో తెలుసుకుందాం..



Follow the below steps to Cancel ticket on BookMyShow Official Website…

BookMyShow అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను ఓపెన్ చేయండి.

మీ ఖాతాకు లాగిన్ చేయండి

కుడివైపున ఉన్న ప్రొఫైల్ మీదకు వెళ్లండి

కొనుగోలు చరిత్రను(Purchase Histroy) ఎంచుకోండి

టిక్కెట్‌ను క్లిక్ చేయండి

కిందకు స్క్రోల్ చేసి.. ఆ తర్వాత రద్దు ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయండి

వాపసు చెల్లింపు పద్ధతిని ఎంచుకోండి

తర్వాత Confirmపై క్లిక్ చేయండి

NOTE : కొన్నిసార్లు ఈ వెబ్​సైట్​ ఓపెన్ కావట్లేదు.

సూపర్‌స్టార్ కస్టమర్‌గా టిక్కెట్‌ను ఎలా రద్దు చేయాలి

How to Cancel a Ticket As a Superstar Customer

BookMyShow అప్లికేషన్ తన సూపర్‌స్టార్ కస్టమర్‌కి కొంచెం అదనపు ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది. ఎవరైనా సూపర్‌స్టార్ కస్టమర్ టిక్కెట్‌ను రద్దు చేస్తే.. అతను పూర్తి డబ్బును పొందుతాడు. ఎవరైనా కస్టమర్​ బుక్‌మైషో నుంచి 1 సంవత్సరంలోపు 10 కంటే ఎక్కువ టిక్కెట్‌లను బుక్ చేసినట్లయితే, వారిని సూపర్‌స్టార్ కస్టమర్‌ అంటారు. ఒక సూపర్‌స్టార్ కస్టమర్ తన టిక్కెట్‌ను ఎలా రద్దు చేసుకోవచ్చు..? అలాగే పూర్తి రిఫండ్‌ ఎలా పొందవచ్చో తెలుసుకుందాం..

BookMyShow యాప్‌ను తెరవండి

ప్రొఫైల్ ఎంపికకు వెళ్లండి

మీ ఆర్డర్‌ల ఎంపికలపై క్లిక్ చేయండి

టిక్కెట్‌ను ఎంచుకోండి

సూపర్ స్టార్ క్యాన్సిలేషన్ ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయండి.

అసలు చెల్లింపు పద్ధతిని( Original Payment method ) ఎంచుకోండి

గెట్ రీఫండ్ ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయండి

రద్దును నిర్ధారించండి

BookMyShow టికెట్ రద్దు నియమాలు..

BookMyShow Ticket Cancellation Rules: బుక్​ మై షోలో టిక్కెట్‌లను రద్దు చేయడానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. వాటిని కచ్చితంగా పాటించాలి. వారు ఇచ్చిన రూల్స్‌ను ఫాలో అయితే, మీరు సులభంగా డబ్బును వాపసు పొందుతారు.

మీరు BookMyShowలో సినిమా టిక్కెట్‌ను రద్దు చేయాలనుకుంటే, సినిమా ప్రారంభమయ్యే 4 గంటల ముందు వరకు మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది.

ఆలస్యమైతే.. టిక్కెట్‌ను రద్దు చేయలేరు. సరైన సమయంలో టికెట్ రద్దు చేస్తే.. దాదాపు 30% డబ్బు మినహాయించుకొని మిగిలింది ఇస్తారు.

మీరు రీఫండ్ కోసం క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డ్ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ పద్ధతిని ఎంచుకుంటే, మీ ఖాతాలో చెల్లింపు పొందడానికి 7-10 రోజులు పడుతుంది.

