Akshay Kumar Indian Citizenship : భారత పౌరసత్వాన్ని పొందిన అక్షయ్ కుమార్.. సోషల్ మీడియాలో ఎమోషనల్ పోస్ట్
Published: 1 hours ago
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Akshay Kumar Indian Citizenship : భారత పౌరసత్వాన్ని పొందిన అక్షయ్ కుమార్.. సోషల్ మీడియాలో ఎమోషనల్ పోస్ట్
Published: 1 hours ago
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Akshay Kumar Indian Citizenship : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ భారత పౌరసత్వాన్ని పొందారు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రోజు ఆయన ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు. 'మనసు, పౌరసత్వం రెండూ హిందుస్థాన్వే. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు! జై హింద్!' అంటూ నెట్టింట ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. దీన్ని చూసిన ఆయన అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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Dil aur citizenship, dono Hindustani.— Akshay Kumar (@akshaykumar) August 15, 2023
Happy Independence Day!
Jai Hind! 🇮🇳 pic.twitter.com/DLH0DtbGxk
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