Cheating in The Name Of SI : ప్రతిభ కలిగిన మహిళా సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా ప్రచారం... ఉద్యోగాల పేరిట యువకులకు గాలం.. రూ.లక్షల్లో వసూళ్లు.. చివరికి అందరికీ కుచ్చుటోపీ! ఇదంతా ఓ కి‘లేడీ’ ఆడిన నాటకం.. 2021 డిసెంబరులో సిద్దిపేట జిల్లా నారాయణరావుపేట మండల కేంద్రానికి చెందిన ఓ యువకుడు పోలీసుశాఖలో ఉద్యోగానికి ఆశపడి ఎస్‌ఐగా పరిచయమైన మహిళకు రూ.10లక్షలు ముట్టజెప్పాడు. తరువాత ఆమె నుంచి స్పందన లేకపోవడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ క్రమంలో ఆమె నాలుగు రోజుల కిందట పోలీసులకు పట్టుబడింది. విచారణలో ఆమె సిద్దిపేట సహా ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌, వరంగల్‌, నల్గొండ, కరీంనగర్‌ జిల్లాల్లో పదుల సంఖ్యలో యువకులను మోసగించినట్లు తేలింది.

ఆలస్యంగా వెలుగుచూసిన ఈ ఘటన వివరాలు సిద్దిపేట గ్రామీణ పోలీసులు, బాధితుల కథనం ప్రకారం..

Cheating in The Name Of SI in Siddipet : సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్‌ మండలం పోతారం(ఎస్‌) గ్రామానికి చెందిన విజయభారతి డిగ్రీ పూర్తిచేసింది. 2018లో పోలీసుశాఖ ఆధ్వర్యంలో హుస్నాబాద్‌లో నిర్వహించిన శిబిరంలో పాల్గొన్నా ఎంపిక కాలేదు. గతంలో మహబూబాబాద్‌కు చెందిన ఓ యువకుడితో ప్రేమలో పడింది. రూ.13లక్షల వరకు అప్పులు తెచ్చి అతగాడికి ముట్టజెప్పి మోసపోయింది. ఆ అప్పులు తీర్చేందుకు ఎస్‌ఐ అవతారమెత్తింది. ఎస్‌ఐ పరీక్షలకు సంబంధించి నకిలీ ఫలితాలు, ధ్రువపత్రాలు సృష్టించింది. ఎస్‌ఐగా ఎంపికయినట్టు నమ్మించి ప్రముఖులతో సత్కారాలు అందుకొంది. ఆ ఫొటోలను చూపిస్తూ పోలీసు శాఖలో, సచివాలయంలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ పలువురిని ఉచ్చులోకి దింపింది. నారాయణరావుపేటకు చెందిన ఓ యువకుడి నుంచి రూ.10లక్షలు గుంజింది. అతని ద్వారా మల్లన్నసాగర్‌లో ముంపునకు గురైన పలువురు బాధితుల నుంచి బాండ్‌పేపర్‌ రాయించుకొని రూ.లక్షలు తీసుకుంది. ఎస్‌ఐని అంటూ వరంగల్‌కు చెందిన ఓ యువకుడిని నమ్మించి పెళ్లి చేసుకుంది. వారికిపుడు నాలుగు నెలల బాబు.

సాంకేతికతతో మాయచేసి.. హైదరాబాద్‌ చైతన్యపురిలో ఉంటూ యాభై మంది నుంచి రూ.70లక్షల వరకు వసూలు చేసింది. నెలల పాటు టవర్‌ లోకేషన్‌ తెలియనీయకుండా సాంకేతికత ఆధారంగా పక్కదారి పట్టించింది. ఈ క్రమంలో సీఐ జానకిరాంరెడ్డి, ఎస్‌ఐ అమరేందర్‌ విచారణ ముమ్మరం చేశారు. భర్తను పట్టుకొని అతనితో ఫోన్‌ చేయించగా హుస్నాబాద్‌లో ఉన్నట్టు తెలియగానే నిందితురాలిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

