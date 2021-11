గల్ఫ్​ పంపించి అక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తానని చెప్పి కొంతమందిని బురిడీ కొట్టించాలని చూశాడు ఓ ఘరానా మోసగాడు(cheating in the name of job in gulf). అందుకు తలా రూ. లక్ష అడిగాడు. అతని మాటలు, ప్రవర్తన గమనించిన సదరు వ్యక్తులు అప్రమత్తమై.. ఆ మోసగాడికి బుద్ధి చెప్పారు. చెట్టుకి కట్టేసి దేహశుద్ధి చేశారు.

కుదరకపోతే బంగారం​

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం వెంకటాపూర్ గ్రామంలో గల్ఫ్(cheating in the name of job in gulf) పంపిస్తామని చెప్పి మోసానికి పాల్పడిన వ్యక్తిని పట్టుకొని స్తంభానికి కట్టేసి గ్రామస్థులు దేహశుద్ధి చేశారు. అగ్రహారం గ్రామానికి చెందిన 16 మందిని గల్ఫ్​ పంపిస్తామంటూ ఒక్కొక్కరి దగ్గర రూ. లక్ష డిమాండ్ చేశారు. వారిని తాను ​ పంపించకపోతే బంగారాన్ని(cheating in the name of job in gulf) ఇస్తా అంటూ ఆశ చూపాడు. నకిలీ వీసాలు తయారు చేసి తీసుకొచ్చి 16 మందిని బురిడీ కొట్టించే ప్రయత్నం చేశాడు. అతని మోసాన్ని ఆదిలోనే గ్రహించిన బాధితులు.. నిందితుడిని స్తంభానికి కట్టేసి(cheating in the name of job in gulf) చితకబాదారు.

సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఘరానా మోసగాడిని పోలీస్ స్టేషన్​కు తరలించారు. బాధితులు పోలీస్ స్టేషన్​కు వచ్చి ఫిర్యాదు చేయవలసిందిగా ఎస్సై శ్రీనివాస్ తెలిపారు.

నిందితుడిని స్తంభానికి కట్టేసిన గ్రామస్థులు

