డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌(drunk and drive search in jubilee hills)లో చిక్కి కేసు నమోదైన ఓ వ్యక్తి తన పేరు తప్పు చెప్పినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు మరో కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్​(drunk and drive search in jubilee hills)లో చోటుచేసుకుంది.

హైదరాబాద్​ జూబ్లీహిల్స్​ రోడ్ నంబరు 36, పిల్లర్‌ నంబరు 1658 వద్ద ఈనెల 7న నారాయణగూడ ట్రాఫిక్‌ ట్రాఫిక్‌ ఎస్సై మల్లయ్య ఆధ్వర్యంలో డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌ తనిఖీలు నిర్వహించారు. అటుగా వచ్చిన కారును నిలిపి చోదకుడి శ్వాస పరీక్ష చేయగా, రక్తంలో మద్యం మోతాదు శాతం 49 ఎంజీగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలోనే చోదకుడు తన పేరును దోమలగూడకు చెందిన నారల లలిత వరప్రసాద్‌గా తెలియజేయడంతో పోలీసులు మోటారు వాహన చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు.

సమన్లు జారీ చేసే క్రమంలో అతని పేరు లలిత వరప్రసాద్‌ కాదని తెలుసుకున్నారు. అంతేకాకుండా మైనరు(minor got caught in drunk and drive)గా గుర్తించారు. ఈ మేరకు ఎస్సై మల్లయ్య గురువారం రాత్రి జూబ్లీహిల్స్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.