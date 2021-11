బొగ్గు వినియోగం(coal mining in telangana)పై కేంద్రం విధిస్తున్న ‘గ్రీన్‌ ఎనర్జీ(green energy)’ రుసుంతో రాష్ట్రంలోని థర్మల్‌ విద్యుత్కేంద్రాల(thermal power plants in telangana)పై భారీగా ఆర్థిక భారం పడుతోంది. ఏటా రూ.1,200 కోట్ల చొప్పున గత ఏడేళ్లలో రూ.8,400 కోట్లు చెల్లించాల్సి వచ్చిందని రాష్ట్ర విద్యుదుత్పత్తి సంస్థ(జెన్‌కో(TSGENCO)) తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడించింది. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం(2022-23)లో కరెంట్‌ ఛార్జీల పెంపు(electricity charges hike in Telangana) ప్రతిపాదనల తయారీపై రాష్ట్ర విద్యుత్‌ సంస్థలు కసరత్తు చేస్తున్నాయి. వచ్చే ఏడాదికి సంబంధించిన ‘వార్షిక ఆదాయ అవసరాల’(ఏఆర్‌ఆర్‌) నివేదికను రాష్ట్ర విద్యుత్‌ నియంత్రణ మండలి(ఈఆర్‌సీ)కి ఈ నెలాఖరు వరకు సమర్పించాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో జెన్‌కో(TSGENCO) జరిపిన అధ్యయనంలో రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటితో పోలిస్తే విద్యుదుత్పత్తి వ్యయం బాగా పెరిగిందని తేలింది.

ఎందుకిలా..