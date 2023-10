Which banks giving Home Loans With Low Interest Rates 2023 : ఈ రోజుల్లో ఇల్లు కొనుక్కోవాలన్నా.. కట్టుకోవాలన్నా.. ఎక్కువ మంది బ్యాంకులు ఇచ్చే హోమ్ లోన్లపై(Home Loans) ఆధారపడుతున్నారు. అయితే.. ఒక్కో బ్యాంకు ఒక్కో వడ్డీ రేటును విధిస్తుంటుంది. అందుకే.. ఈ స్టోరీలో.. ఏయే బ్యాంకు ఎంత వడ్డీ రేటుతో రుణాలు అందిస్తుందో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

These Banks Provide Home Loans at Lowest Interest Rates : హోమ్ లోన్స్ వడ్డీ రేట్లు అనేవి.. సిబిల్‌ స్కోరు, వేతనం, కాలవ్యవధి.. మొదలైన వివిధ అంశాల ఆధారంగా ఎప్పటికప్పుడూ మారుతూ ఉంటాయి. ఈ వడ్డీ రేట్లలో మార్పులు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(ఆర్‌బీఐ) నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఈ రుణాలపై దాదాపుగా అన్ని బ్యాంకులూ ప్రాసెసింగ్‌ ఫీజులు, డాక్యుమెంట్‌ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తాయి. అలాగే కొన్ని బ్యాంకులు మాత్రం రుణ మొత్తంపై ఇంత శాతం అని, లేదా కనిష్ఠ/గరిష్ఠ ఛార్జీలుగా కొద్ది మొత్తాన్ని వసూలు చేస్తాయి. దీనికి జీఎస్‌టీ అదనంగా ఉంటుంది.

Home Loans at Low Interest Rates in These Banks :