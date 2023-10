SBI Card and Bank of Baroda Festive Offers 2023 in Telugu : పండుగల సీజన్‌ కావడంతో ప్రైవేట్‌ బ్యాంకులతోపాటు ప్రభుత్వ బ్యాంకులు కూడా డెబిట్‌, క్రెడిట్‌ కార్డుల ద్వారా వినియోగదారులకు షాపింగ్‌ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్లు ఇస్తున్నాయి. తాజాగా.. ఇలాంటి ఆఫర్లను SBI కార్డ్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ప్రకటించాయి. ముఖ్యంగా వీటిలో డిస్కౌంట్​, క్యాష్​బ్యాక్ ఆఫర్స్ కూడా ఉన్నాయి.