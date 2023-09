What is Salary of Ambani Employees : ఈ అపరకుబేరుడు ముకేశ్ అంబానీ ఆంటిలియా భవంతిలో దాదాపుగా 600 మంది సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారని తెలుస్తోంది. ఓ నివేదిక ప్రకారం కొద్ది రోజుల క్రితం అంబానీ ఇంట్లో పనిచేసే వంటమనిషి వేతనం గురించి ఓ వార్త సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయిన విషయం తెలిసిందే. అయితే అంబానీ షెప్​లకు(Ambani Chef Salary) ఒక్కొకక్కరికి నెలకు రూ. 2 లక్షల జీతం అని మీడియా కథనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. అంటే వారికి ఏడాదికి రూ.24 లక్షల ప్యాకేజ్ అన్నమాట. మరో విషయం ఏంటంటే.. ఈ ఆంటిలియా భవనంలో పనిచేసే ప్రతి సిబ్బందికీ దాదాపు ఇంతే మొత్తంలో జీతభత్యాలు ఉంటాయని సమాచారం.