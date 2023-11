Some Changes in National Pension Scheme : నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్(National Pension Scheme) సబ్ స్క్రైబర్స్ కోసం పీఎఫ్ఆర్డీఏ కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. సిస్టమేటిక్ లంప్సమ్ విత్ డ్రాల్స్(SLW) అనే పేరుతో ఈ కొత్తరూల్​ వచ్చింది. నూతనంగా తీసుకొచ్చిన SLW సదుపాయం ద్వారా ఎన్​పీఎస్​ ఖాతాదారుడు తాను పెట్టిన పెట్టుబడి నుంచి తన అవసరాలకు అనుగుణంగా నగదును ఇన్ స్టాల్ మెంట్స్ మార్గంలో ఉపసంహరించుకోవచ్చు. అంటే.. ఎన్​పీఎస్ ఖాతాదారులు ఈ సిస్టమాటిక్ లప్సమ్ విత్ డ్రాల్ ఫెసిలిటీ ద్వారా వారి ఇష్టానుసారంగా నగదు విత్ డ్రాల్స్ చేసుకోవచ్చన్నమాట.