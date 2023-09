Marry Now Pay Later Scheme Full Details in Telugu: పెళ్లి విషయంలో చాలా మందిది ఒకే అభిప్రాయం. "ఆకాశమంత పందిరి వేయాలి. భూదేవంత పీట వేయాలి" అని కలలు కంటారు. అయితే.. కొంత మంది మాత్రమే ఆ కలను నిజం చేసుకోగలుగుతారు. దానికి కారణం ఆర్థిక పరిస్థితులు. పెళ్లి ఘనంగా చేసుకోవాలని మనసులో ఉన్నా.. అందుకు తగిన డబ్బులు లేకపోవడం వల్ల అందరూ "సర్దుకు పోతుంటారు". ఇలాంటి వారి కోసమే ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఓ స్కీమ్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. పెళ్లికి ఎంత ఖర్చైనా సరే కాదనకుండా ఇచ్చేస్తారు. ఆ తర్వాత మీరు ఈఎంఐ(EMI) పద్ధతిలో చెల్లిస్తే సరిపోతుంది..! మరి, ఈ స్కీమ్ సంగతేంటి..? ఎవరు అమలు చేస్తున్నారు? వంటి వివరాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

Home Loan Step Up EMI : సొంత ఇల్లు క‌ట్టుకోవాలా?.. స్టెప్​​-అప్​ ఈఎంఐ బెస్ట్ ఆప్షన్​!

"మ్యారీ నౌ పే లేటర్​" అంటే ఏమిటి..?

What is Marry Now Pay Later..?: ఇదొక ఫైనాన్సింగ్ స్కీమ్ అనుకోవచ్చు. పెళ్లికి ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వారికోసం.. వివిధ సంస్థలు ఇలాంటి ఆఫర్ అందిస్తున్నాయి. ముందుగా పెళ్లి చేసుకొని.. ఆ తర్వాత వివాహ ఖర్చులను కొంత కాల వ్యవధిలో సులభమైన వాయిదాలలో చెల్లించవచ్చు. ఈ పథకం ఇప్పుడిప్పుడే దేశంలో ప్రజాదరణ పొందుతోంది.

ఈ స్కీమ్​కు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు..

కస్టమర్ల ఐడీ

అడ్రెస్‌ ప్రూఫ్‌

బ్యాంక్‌ స్టేట్‌మెంట్‌

పేస్లిప్స్‌

ఐటీఆర్‌.. మొదలైనవి.

ప్రస్తుతం ఇండియాలో మ్యారీ నౌ పే లేటర్ స్కీమ్​ అందుబాటులో ఉన్న కంపెనీలు ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం..

బజాజ్ ఫిన్‌సర్వ్(Bajaj Finserv):

ఈ కంపెనీని 2007 ఏప్రిల్​లో స్థాపించారు. ఇది బజాజ్ గ్రూప్​లో ఓ విభాగం. భారతదేశంలో "మ్యారీ నౌ పే లేటర్" కాన్సెప్ట్‌ను ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చిన కంపెనీలలో ఇది ఒకటి.

కంపెనీ తన ఫ్లెక్సీ హైబ్రిడ్ పర్సనల్ లోన్‌తో జంటలకు సంబంధించిన వివాహ ఖర్చులన్నింటినీ కవర్ చేయడానికి సహకరిస్తుంది.

ఈ కంపెనీ సుమారు 1 లక్ష నుంచి 35 లక్షల రూపాయల వరకు రుణాలు అందిస్తుంది.

అలాగే.. వినియోగదారులు తమ లోన్‌లో కొంత భాగాన్ని ముందస్తుగా.. అదనపు ఖర్చు లేకుండా తిరిగి చెల్లించేందుకూ అనుమతిస్తుంది.

సంకాష్(SanKash):

సంకాష్.. ట్రావెల్ ఫిన్‌టెక్.. ఉద్యోగ్ విహార్‌లోని రాడిసన్ గురుగ్రామ్‌ భాగస్వామ్యంతో "మ్యారీ నౌ పే లేటర్" పథకాన్ని ప్రారంభించింది.

అర్హతను బట్టి SanKash దాదాపు రూ.25 లక్షల వరకు రుణాలను అందిస్తుంది.

ఈ మొత్తాన్ని 6 లేదా 12 నెలల్లోపు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ఎంచుకున్న కాల వ్యవధి ప్రకారం 6 నెలల్లోపు అయితే వడ్డీ లేకుండా చెల్లించవచ్చు.

12 నెలల వ్యవధి అయితే 1 శాతం వడ్డీతో ఈఎంఐ రూపంలో చెల్లించాలి.

పెళ్లి కారణంగా ఫ్యామిలీకి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురు కాకూడదని భావించే వారికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుందని మార్కెట్‌ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

First Time House Buying Tips : ఫస్ట్​టైమ్​ కొత్త ఇల్లు కొంటున్నారా? ఈ 5 విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి!

Housing Loan Tips : హౌసింగ్​ లోన్​ కావాలా?.. వడ్డీ రేట్లు తక్కువగా ఉండాలా?.. అయితే ఇలా చేయండి!