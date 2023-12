IndiGo Airlines All in one Travel Packages : ఇండిగో ఎయిర్​లైన్స్ కేవలం రూ.5,999కే​ గోవా ఆల్​-ఇన్-వన్​​ ట్రావెల్ ప్యాకేజీని అందిస్తోంది. దీనితో పాటు ఇతర దేశీయ పర్యటనలకు కూడా మంచి ప్యాకేజీలను అందిస్తోంది. వాటి వివరాలు..