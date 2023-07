iShield insurance : జీవిత, ఆరోగ్య బీమా పథకాలు రెండింటినీ కలిపి ఒకే పాలసీగా ఇచ్చే 'ఐషీల్డ్​ బీమా పథకం' మార్కెట్​లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్​ లైఫ్​ ఇన్సూరెన్స్​, ఐసీఐసీఐ జనరల్​ ఇన్సూరెన్స్​లు సంయుక్తంగా ఈ టూ ఇన్​ ఒన్ బీమా​ పాలసీని.. 'ఐషీల్డ్​' పేరుతో తీసుకొచ్చాయి.

ఈ ఐషీల్డ్​ బీమా పథకం ద్వారా.. వైద్య చికిత్సలకు అవసరమైన ఖర్చులను చెల్లించడం సహా, పాలసీదారుడు మరణించిన సందర్భంలో నామినీకి పరిహారాన్ని కూడా చెల్లిస్తారు.

ఐషీల్డ్​ ఆరోగ్య బీమా ప్రయోజనాలు

iShield health benefits : ఈ ఐషీల్డ్​ బీమా పథకం ద్వారా రోజువారీ వైద్య చికిత్స ఖర్చులతో సహా, ఆసుపత్రిలో చేరక ముందు, ఆసుపత్రి నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తరువాత కూడా చికిత్స ఖర్చులను బీమా సంస్థ చెల్లిస్తుంది. అంటే ఇన్​ పేషెంట్​గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాదు. అవుట్​ పేషెంట్​గా ఉన్న సమయంలోనూ చికిత్సకు అయ్యే ఖర్చులు భరిస్తుంది. అంతే కాదు హోమ్​ కేర్ ట్రీట్​మెంట్​ అంటే ఇంటిలోనే ఉంటూ తీసుకునే వైద్యానికి కూడా పరిహారం అందిస్తుంది. ఇది పాలసీదారులకు ఆర్థికంగా ఎంతో చేయూత నిచ్చే అవకాశం ఉంది.

ఐషీల్డ్ జీవిత బీమా ప్రయోజనాలు

iShield life insurance benefits : ఐషీల్డ్ పథకంలో జీవిత బీమా రక్షణ 85 ఏళ్ల వరకు కొనసాగుతుంది. అంటే పాలసీదారుడు ఉన్నంత కాలం ఆరోగ్య బీమా లభిస్తుంది. మరణించిన తరువాత అతని లేదా ఆమె నామినీకి జీవిత బీమా పరిహారం లభిస్తుంది.

ఒకే పాలసీ - రెండు లాభాలు

ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నవారి కుటుంబాలకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించే దిశగా ఈ సరికొత్త ఐషీల్డ్​ పాలసీని రూపొందించినట్లు ఈ బీమా సంస్థలు వెల్లడించాయి. దీని ద్వారా పాలసీదారులు జీవిత బీమా, ఆరోగ్య బీమా కోసం రెండు వేర్వేరు పాలసీలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదని చెబుతున్నాయి.

ఐషీల్డ్ పాలసీని తీసుకోవడం ఎలా?

How to get iShield Policy : ఆసక్తిగల వారు ఐషీల్డ్ బీమా పథకం దరఖాస్తు పత్రాన్ని పూర్తిగా నింపాలి. తరువాత నిర్దేశిత వైద్యశాలలో ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ వైద్య నివేదికను పరిశీలించి, అర్హులకు పాలసీలను అందజేస్తారు.

పాలసీ తీసుకునే మార్గాలు

How to buy iShield Policy : ఐషీల్డ్​ పాలసీని.. ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్​ లైఫ్​ ఇన్సూరెన్స్​, ఐసీఐసీఐ జనరల్​ ఇన్సూరెన్స్​కు చెందిన అధికారిక వెబ్​సైట్​లో కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ బీమా సంస్థకు చెందిన యాప్​ లేదా ఏజెంట్ల ద్వారా కూడా ఈ పాలసీని తీసుకునేందుకు వెసులుబాటు ఉంది.