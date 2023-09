How to Increase Jio Net Speed in Android Phones : టెలికాం రంగంలో రిలయన్స్‌ జియో ఓ పెను సంచలనంగా దూసుకొచ్చిన విషయం మనందరికి తెలిసిందే. మొదట్లో ఎన్నడూ లేని విధంగా తక్కువ ధరలో వేగమైన ఇంటర్నెట్ అందించి యూజర్లను ఆకర్షించింది. నేడు దేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ కలిగిన మొబైల్ నెట్​వర్క్​లలో ఒకటిగా మారింది. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త రీఛార్జ్‌ ఆఫర్లతో కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటోంది. మరీ ముఖ్యంగా డేటా విషయంలో రిలయన్స్ జియో(Reliance Jio) నయా రీఛార్జ్‌ ఆప్షన్స్‌తో ప్రత్యర్థి కంపెనీలకు గట్టి పోటీనిస్తోంది. ఇటీవల 5G, Jio Airfiber టెక్నాలజీతో తన సేవలను మరింత విస్తరిస్తోంది.