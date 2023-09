How to get Data loan in Airtel in Telugu : సాధారణంగా ఎవరి మొబైల్​లో అయినా డెయిలీ డేటా లిమిట్ అయిపోయాక.. ఇంటర్నెట్ వేగం తగ్గిపోతుంది. కానీ ఒక్కోసారి అత్యవసర సమయంలో ఉన్నప్పుడు సడన్​గా ఇలా డేటా అయిపోతుంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో అబ్బా.. ఇంకొంచెం డేటా ఉంటే బావుండు అని అనుకుంటాం. అయితే ఇలాంటి ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకునే పలు టెలికాం సంస్థలు 'యూజ్ నౌ పే లేటర్​'(Use Now Pay Later) అనే నూతన విధానాన్ని తీసుకొచ్చాయి. ఈ ఫీచర్​ వల్ల అవసరమైనప్పుడు డేటాలోన్​ తీసుకుని.. తర్వాత చెల్లించుకోవచ్చు.

ఈ క్రమంలో దేశంలో రెండో అతిపెద్ద టెలికాం సంస్థ అయిన ఎయిర్​టెల్(Airtel) కూడా ఎమర్జెన్సీ టాక్​టైం మాత్రమే కాకుండా.. అత్యవసర సమయంలో 'Get Now Pay Later' పేరిట డేటాలోన్​నూ అందిస్తుంది. మీరు ఎయిర్​టెల్ వినియోగదారులు అయితే ఈ డేటా లోన్​ను ఎలా పొందాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే అది చాలా సింపుల్​. ఏ విధంగా ఎయిర్​టెల్​ డేటా లోన్ పొందాలి? దాని ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలను ఇప్పుడు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం..

Airtelలో డేటా లోన్ పొందడానికి అర్హతలిలా..

Airtel తన ప్రీపెయిడ్ వినియోగదారులకు ఈ తక్షణ డేటా రుణాలను అందిస్తుంది. డేటా లోన్ పొందడానికి కనీసం మూడు నెలల పాటు పనిచేసే ఎయిర్‌టెల్ నంబర్ ఉండాలి.

ఈ డేటా లోన్‌ని యాక్టివేట్ చేయడానికి సర్వీస్ ఫీజు వసూలు చేయబడుతుంది.

అత్యవసర డేటా లోన్ పొందడానికి, ప్రీపెయిడ్ ఖాతాలో Unpaid బ్యాలెన్స్ ఉండకూడదు.

మీరు ఈ లోన్ ద్వారా పొందిన డేటా 2 రోజుల తర్వాత పనిచేయదు. డేటాను ఉపయోగించకపోయినా, 2 రోజుల్లోపు గడువు ముగుస్తుంది. అలాగే, డేటా ఇతరులకు బదిలీ చేయబడదు.

రుణం కోసం తీసుకున్న మొత్తం ప్రీపెయిడ్ ఖాతా నుంచి తర్వాత తిరిగి పొందబడుతుంది.

యూజర్ Airtel బ్యాలెన్స్ ₹5 కంటే తక్కువగా ఉండాలి.

These ways to get Airtel Data loan :

ఎయిర్​టెల్ డేటా లోన్ పొందే మార్గాలివే..

How to get Airtel Data loan use Number Dial Method :

Airtel నంబర్ డయల్ పద్ధతిని ఉపయోగించి Airtelలో డేటా లోన్ పొందండిలా..

మీ Airtel మొబైల్ నంబర్ నుంచి 121 డయల్ చేయండి.

మీరు ఇష్టపడే భాషను ఎంచుకోమని అడగబడతారు. అప్పుడు మీరు మీ స్థానిక భాషను ఎంచుకోవాలి.

ఆ తర్వాత IVR మెనుని జాగ్రత్తగా వినాలి. ఆపై కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌తో మాట్లాడే ఎంపికను ఎంచుకోవాలి.

మీరు కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌తో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత, మీ ఎయిర్‌టెల్ నంబర్ ఎయిర్‌టెల్ డేటా లోన్‌కు అర్హత కలిగి ఉందో లేదో తనిఖీ చేయమని వారిని అడగాలి.

మీరు ఎయిర్‌టెల్‌లో డేటా లోన్‌కు అర్హత కలిగి ఉంటే, కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రుణాన్ని ఎలా పొందాలో మీకు సహాయం చేస్తారు.

అయితే సున్నితమైన రిమైండర్ కోసం ఈ డేటా లోన్ సదుపాయం ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు. ఈ సదుపాయం ఎప్పుడు లైవ్ చేయబడుతుందో మీరు కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ని అడగవచ్చు.

మీరు 52141 నంబర్‌ను కూడా ప్రయత్నించవచ్చు.

How to get Airtel Data loan through Airtel App :

Airtel యాప్ ఉపయోగించి Airtel డేటా లోన్ పొందండిలా..

మీరు Airtel వినియోగదారు అయితే మొదట మీరు మీ ఫోన్​లో ఆ సంస్థ అందించే ప్రయోజనాలను పొందడానికి ఎయిర్‌టెల్ యాప్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి. ప్రస్తుతం, యాప్‌లో డేటా లోన్‌లను అందించడానికి ఈ ఆప్షన్ లేదు.

కానీ ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత అది యాప్‌లో చూపబడుతుంది. లేకపోతే మీరు ఎటువంటి డేటా లోన్ ఎంపిక కోసం చూడకుండానే ఉచిత ఎయిర్‌టెల్ డేటాను పొందగల మరొక మార్గం ఉంది.

మొదట మీరు యాప్‌ను ఓపెన్ చేయండి. ఆ తర్వాత మీ రివార్డ్‌ల విభాగానికి వెళ్లండి. అప్పుడు మీకు 1 GBతో రెండు రివార్డ్స్ కనిపిస్తాయి.

అలాగే ఇతరులకు రీఛార్జ్ చేయడం ద్వారా మొదట 3 UPI పరివర్తనలలో మీరు కొన్ని సాధారణ దశలను పూర్తి చేయడం ద్వారా రివార్డ్‌లను సంపాదించవచ్చు. రివార్డ్ విభాగంలో ఇలాంటి అనేక పనులు అందించబడ్డాయి.

మీరు ఏదైనా ఎంపికలను పూర్తి చేసిన తర్వాత మీకు ఉచిత Airtel ఇంటర్నెట్ లభిస్తుంది.

అదేవిధంగా మీరు ఈ యాప్​ను ఇతరులకు రిఫర్ చేయడం ద్వారాను మీరు ₹300 క్యాష్‌బ్యాక్ పొందవచ్చు. దీంతో Airtel డేటా లోన్ ఎంపికను ఉపయోగించకుండానే ఉచిత ఇంటర్నెట్‌ని పొందడానికి ఈ రివార్డ్‌లను ఉపయోగించవచ్చు.

Airtel USSD కోడ్‌లను ఉపయోగించి Airtelలో డేటా లోన్ పొందండిలా..

మొదట మీరు మీ ఫోన్ డయలర్‌కి వెళ్లండి.

Airtel డేటా లోన్ కోసం *141*567# లేదా *144*10# లేదా *121*567# ఈ USSD కోడ్‌లని డయల్ చేయండి.

అప్పుడు మీకు Airtel సంస్థ ఎంచుకోవడానికి వివిధ నెట్‌వర్క్ ఎంపికల జాబితాతో ప్రతిస్పందిస్తుంది.

2G, 3G లేదా 4G నుంచి మీకు కావలసిన నెట్‌వర్క్‌ను ఎంచుకోవాలి.

ఆ తర్వాత మీరు లోన్​కి అర్హత కలిగి ఉంటే వెంటనే మీకు డేటా లోన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది.

Airtel Data loan Benefits :

ఎయిర్‌టెల్ డేటా లోన్ ప్రయోజనాలిలా..