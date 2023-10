How to Find Your Which Bank Accounts are linked to Phone Number : ఈ డిజిటల్ కాలంలో దాదాపుగా అందరికీ బ్యాంక్ అకౌంట్లు ఉన్నాయి. కొంతమంది వివిధ బ్యాంకులు క్రెడిట్(Credit Cards), డెబిట్ కార్డులపై ఆఫర్స్ ఇస్తుండడంతో రెండు, మూడు ఖాతాలు తీస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక్కోసారి ఏ బ్యాంకుకు ఏ ఫోన్ నంబర్ ఇస్తున్నారో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంటుంది. కానీ.. మీ బ్యాంకు అకౌంట్స్(Bank Account) నంబర్స్ తెలిసి ఉండడం అవసరం. ఒకవేళ మీరు మరిచిపోతే.. సింపుల్​గా మీ బ్యాంకు ఖాతాకు లింక్ అయిన నంబర్ ఇలా తెలుసుకోవచ్చు.

UIDAI వెబ్‌సైట్ ద్వారా మీ ఫోన్ నంబర్‌కు లింక్ చేయబడిన బ్యాంక్ ఖాతాలను కనుగొనండిలా..

How to Find Bank Accounts linked to Phone Number use UIDAI Website : సాధారణంగా మీరు బ్యాంకు అకౌంట్ తీసే అన్ని బ్యాంకులు ఆధార్‌ను అడుగుతాయి. ఇప్పటికే ప్రతి ఒక్కరూ ఆధార్​తో మొబైల్ నంబర్ లింక్ చేసి ఉంటారు. కాబట్టి, UIDAI వెబ్‌సైట్ ద్వారా మీ పేరు లేదా మొబైల్ నంబర్‌కు లింక్ చేయబడిన బ్యాంక్ ఖాతాను సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.

ముందుగా మీరు UIDAI వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లి ఆధార్ సేవల కింద Check Aadhaar/Bank Linking Statusను నావిగేట్ చేయండి.

అనంతరం ఓపెన్ అయిన పేజీలో మీ ఆధార్ నంబర్ లేదా వర్చువల్ ఐడీని నమోదు చేయాలి.

అలాగే క్యాప్చా కోడ్​ను ఎంటర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత Send OTPపై క్లిక్ చేయాలి.

అప్పుడు, మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌కు వచ్చిన OTPని అక్కడ నమోదు చేసి.. చివరగా సబ్మిట్​పై క్లిక్ చేయాలి.

అంతే మీ ఆధార్, ఫోన్​ నంబర్‌కి లింక్ చేయబడిన మొదటి బ్యాంక్ ఖాతా స్క్రీన్​పై డిస్​ప్లే అవుతుంది.

UPI యాప్‌ల ద్వారా ఫోన్ నంబర్‌కి లింక్ చేయబడిన బ్యాంక్ ఖాతాలను కనుగొనండిలా..

How to Find Bank Accounts linked to Phone Number Through UPI Apps : Google Pay, Paytm, PhonePe, BHIM మొదలైన UPI యాప్‌ల ద్వారా మీ పేరు లేదా మొబైల్ నంబర్‌కి లింక్ చేయబడిన అన్ని బ్యాంక్ ఖాతాలను కనుగొనడానికి మరొక మార్గం. అన్ని యాప్‌లలో అకౌంట్​తో లింక్ అయిన నంబర్ కనుగొనే ప్రక్రియ ఒకే విధంగా ఉంటుంది.

మొదట మీ ఫోన్​లో మీరు వాడే UPI యాప్‌ను ఓపెన్ చేయండి.

ఆ తర్వాత ఎవరికైనా proceed to pay చేయండి. డబ్బు ఏమీ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.

చెల్లింపు స్క్రీన్‌పై ఎంతో కొంత మొత్తాన్ని నమోదు చేయండి. ఉదాహరణకు రూ. 1 అనుకోండి.

ఆ తర్వాత చెల్లింపు మోడ్‌ను ఎంచుకోండి.

అప్పుడు చెల్లింపు మోడ్ స్క్రీన్‌పై Add a bank accountపై నొక్కండి.

ఆ తర్వాత మీరు వ్యక్తిగతంగా బ్యాంక్‌లను ఎంచుకోవాలి.

అప్పుడు UPI యాప్​లో మీ ఫోన్ నంబర్​కి ఏ బ్యాంక్ ఖాతా లింక్ చేయబడి ఉందో తెలియజేస్తుంది.

Contact Your Bank to Find Bank Accounts linked to Phone Number :