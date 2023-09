How To Find My PPO Number : ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి ప్రభుత్వం కల్పించిన ఆదాయ మార్గం పెన్షన్​. అయితే క్రమం తప్పకుండా పెన్షన్​ పొందాలంటే.. ప్రతి రిటైర్డ్​ ఉద్యోగి సదరు బ్యాంకు లేదా పోస్టాఫీసుల్లో 'యాన్యువల్​​ లైఫ్​ సర్టిఫికేట్​' లేదా 'జీవన​ ప్రమాణ పత్రం'ను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అలా ఏడాదికోసారి దీనిని అందిస్తేనే క్రమం తప్పకుండా మీరు పెన్షన్​ డబ్బులను పొందగలుగుతారు. అయితే యాన్యువల్​ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ పొందాలంటే.. కచ్చితంగా మీకు PPO నంబర్​ తెలియాల్సి ఉంటుంది. మరి ఈ పీపీఓ నంబర్​ను ఆన్​లైన్​లో తెలుసుకోవడం ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

PPO నంబర్​ పొందండిలా!

ముందుగా www.epfindia.gov.in పోర్టల్​లోకి లాగిన్​ అవ్వాలి.

Online Serviceలోని pensioner's portalపై క్లిక్​ చేయాలి.

అనంతరం పేజీ కుడి భాగంలో ఉండే pensioner's portalలో 'Know Your PPO number'పై క్లిక్​ చేయాలి.

మీ బ్యాంక్​ ఖాతా నంబర్​ లేదా PF సంఖ్యను ఎంటర్​ చేయాలి.

ఈ వివరాలన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు PPO నంబర్​తో పాటు Member ID, ఏ రకమైన పెన్షన్​ను మీరు పొందుతున్నారు లాంటి వివరాలు కనిపిస్తాయి.

ఈ యూనిక్​ నంబర్​ అనేది పెన్షన్​కు దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో గానీ, యానువల్​ లైఫ్​ సర్టిఫికేట్​ను సమర్పించేటప్పుడు గానీ ఉపయోగపడుతుంది.

మీ PF ఖాతాను ఒక బ్యాంక్​ బ్రాంచ్​ నుంచి మరొక బ్యాంక్​కు బదిలీ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ PPO నంబర్ ఉపయోగపడుతుంది.

Digilocker నుంచి కూడా PPO నంబర్​ డౌన్​లోడ్​!

EPF పోర్టల్​ నుంచే కాకుండా Digilocker ద్వారా కూడా పెన్షన్​ పేమెంట్​ ఆర్డర్(PPO)​ను సులువుగా పొందవచ్చు. ఎలాగంటే..

ముందుగా digilocker.gov.in లో రిజిస్టర్​ కావాలి. తరువాత..

Digilocker అకౌంట్​లోకి లాగిన్​ అవ్వాలి.

తరువాత UAN సేవలపై క్లిక్​ చేసి నంబర్​ను ఎంటర్​ చేయాలి.

అనంతరం 'Get Document'పై క్లిక్​ చేయాలి.

చివరగా 'ePPO'ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి.

గమనిక : పైన తెలిపిన స్టెప్స్​ను ఫాలో అవుతూ EPS స్కీమ్​ సర్టిఫికేట్​, UANను కూడా డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవచ్చు.

PPO నంబర్ అంటే ఏమిటి?

What Is PPO Number : PPO (పెన్షన్​ పేమెంట్ ఆర్డర్​).. ఇది 12 అంకెల నంబర్​. దీని సాయంతోనే పదవి విరమణ పొందిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు నిరాటంకంగా పెన్షన్​ను పొందగలరు. దీని సాయంతో మీ పెన్షన్​ స్టేటస్​ను ట్రాక్ కూడా చేసుకోవచ్చు.

యానువల్​ లైఫ్​ సర్టిఫికేట్​ అంటే ఏమిటి?

What Is Annual Life Certificate : ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. సర్వీస్​ నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత పెన్షన్​ పొందుతారు. దీనిని పొందేందుకు సదరు వ్యక్తి తాను బతికి ఉన్నట్లుగా ఒక డాక్యుమెంట్​ను.. పెన్షన్​ను అందించే బ్యాంకులు, పోస్ట్​ ఆఫీసులు లేదా ఇతర సంస్థలకు తప్పనిసరిగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. దీనినే యానువల్​ లైఫ్​ సర్టిఫికేట్ లేదా జీవన​ ప్రమాణ​ పత్రం అని కూడా అంటారు.

జీవన​ ప్రమాణ పత్రం ఇవ్వకపోతే ఏమౌతుంది?

What Will Happen If Jeevan Pramaan Pathra Not Submitted : జీవన ప్రమాణ​ పత్రం.. అనేది మీరు బతికి ఉన్నారని తెలిపే సర్టిఫికేట్​. ఇది మీ పెన్షన్​ డబ్బులను యథావిథిగా మీ బ్యాంక్​ ఖాతాలు లేదా పోస్ట్​ ఆఫీసుల్లో జమ చేయాల్సిందిగా కోరుతూ ఇచ్చే డాక్యుమెంట్​. దీనిని తప్పనిసరిగా ఏడాదికోసారి మీకు పెన్షన్​ను మంజూరు చేసే సంస్థలకు అందించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ దీనిని అందిచని పక్షంలో మీకు వచ్చే పెన్షన్​ను నిలుపుదల చేస్తారు.

డిజిటల్​ లైఫ్​ సర్టిఫికేట్​ కోసం ఇవ్వాల్సిన వివరాలు!