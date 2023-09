How to be Safe from Google Pay Online Frauds : మనీ ట్రాన్స్​ఫర్ కోసం.. చాలా మంది UPI యాప్స్ ఉపయోగిస్తున్నారా..? అయితే.. ఈ పద్ధతి వల్ల పలువురు నిలువునా మోసపోతున్నారు కూడా. మరి అలాంటి నష్టాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే మీరు ఏం చేయాలి..? అనే వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

UPI మోసాల నుంచి ఎలా సురక్షితంగా ఉండాలి?:

How to Stay Safe from UPI Frauds :

మీ పాస్​వర్డ్​ ప్రైవేట్‌గా ఉంచుకోవాలి. దాన్ని ఎవరితోనూ షేర్​ చేసుకోవద్దు.

సురక్షితంగా అనిపించకపోతే.. అక్కడ యూపీఐ వినియోగించకపోవడమే మంచిది.

మీకు తెలియని వ్యక్తులకు చెల్లింపులు చేయకండి.

తెలియని సందేశాలు, లింక్‌లు ఫోన్లకు మెసేజ్ రూపంలో పంపిస్తారు. వాటిని ఓపెన్​ చేయవద్దు. వాటిని డెలిట్​ చేయండి.

స్ట్రాంగ్ పాస్‌వర్డ్‌ని ఉపయోగించండి. ఈజీగా ఉంటే.. హ్యాక్ చేసే అవకాశం ఉంది.

మీరు సురక్షితంగా ఉండటానికి ప్రతి నెలా ఒకసారి పాస్‌వర్డ్‌ను మార్చడం అలవాటు చేసుకోవాలి.

ఇతర మొబైల్ యాప్‌లలో.. మీ UPI పాస్‌వర్డ్‌ను ఉపయోగించకండి.

నిత్యం యాప్‌ను అప్‌డేట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు( Don't Forget to Update your App ). అప్‌డేట్ చేయకపోతే హ్యాక్ అయ్యే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.

హానికరమైన సాఫ్ట్‌వేర్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయవద్దు( Do Not Download Malicious Software )

) UPIకి సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి "ప్రత్యేక యాప్"ని డౌన్‌లోడ్ చేయమని స్కామర్‌లు మిమ్మల్ని అడగవచ్చు. ఇలాంటి డౌన్​లోడ్ చేయొద్దు.

నకిలీ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్‌ల పట్ల జాగ్రత్త వహించండి( Beware of Fake Helpline Numbers )

) Play Store నుంచి అధికారిక యాప్‌ను మాత్రమే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు Google Pay మోసాన్ని ఎదుర్కొన్నట్లయితే ఏమి చేయాలి?: (What To Do If You've Experienced Google Pay Fraud?):

మీ Google Pay ఖాతా మోసానికి గురైతే.. వెంటనే బ్యాంకును సంప్రదించండి.

మోసపూరిత లావాదేవీలను నివేదించడానికి.. బ్యాంకులు 24 x 7 అందుబాటులో ఉంటాయి.

అదేవిధంగా.. సైబర్ డిపార్ట్‌మెంట్‌ను కూడా సంప్రదించి.. ఫిర్యాదు ఫైల్ చేయండి.

UPI లావాదేవీ IDని కనుగొని.. మీ ఖాతా నుంచి డబ్బును ఎవరు డెబిట్ చేశారో చూడండి.

ఆ వివరాలను.. బ్యాంకు సిబ్బందికి అందచేయండి.

స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్​లో కూడా కంప్లైంట్ ఫైల్ చేయండి.

