How to Activate the Inactive Account of Sukanya Samriddhi Yojana: కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న చిన్నమొత్తాల పొదుపు పథకాల్లో "సుకన్య సమృద్ధి యోజన" అత్యంత ఆదరణ పొందిన పథకం. అమ్మాయిల భవిష్యత్తు కోసం డబ్బు పొదుపు చేయాలనుకునే తల్లిదండ్రులకు ఈ స్కీమ్ ఓ వరం. ప్రతినెలా ఈ పథకంలో పొదుపు చేస్తే.. దీర్ఘకాలంలో మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి. చాలా బ్యాంకులు ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లకు ఇచ్చే వడ్డీ కన్నా.. ఈ స్కీమ్‌ ద్వారా వచ్చే వడ్డీ ఎక్కువే. ఇంకా.. ఆదాయపు పన్ను చట్టం 1961లోని సెక్షన్ 80సీ ప్రకారం పన్ను రాయితీ సైతం పొందవచ్చు. ఇదొక దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి పథకం. సాధారణంగా ఇది 21 ఏళ్ల మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ కలిగి ఉంటుంది. ఏడాదికి రూ.250 నుంచి రూ.1.5 లక్షల వరకు ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు. పోస్టాఫీసులు, బ్యాంకుల్లో ఈ ఖాతా తెరవచ్చు.