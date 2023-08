Google Flight Booking Feature : విమాన ప్రయాణికులకు అదిరిపోయే న్యూస్​. గూగుల్ ఫ్లైట్​ సెలవు దినాల్లో విహారయాత్రలకు వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం ఓ మనీ సేవింగ్​ ఫీచర్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని ద్వారా తక్కువ ధరకే అంటే చాలా చీప్​ కాస్ట్​కే విమానం టికెట్లు బుక్​ చేసుకోవచ్చని చెబుతోంది.

బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ టైమ్​

Google New Features 2023 : టెక్​ దిగ్గజం గూగుల్​ ఈ సరికొత్త ఫీచర్​ ద్వారా ఫ్లైట్​ టికెట్స్ బుక్​ చేసుకోవడానికి అనువైన సమయం గురించి వినియోగదారులకు సూచనలు చేస్తుంది. దీని ద్వారా ఆ సమయంలో తక్కువ ధరకే విమానం టికెట్లు బుక్​ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది.

ఉదాహరణకు మీరు ఓ తేదీన, ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాంతానికి వెళ్దామని అనుకున్నారు. అప్పుడు మీరు గూగుల్ ఫ్లైట్​ వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లి​​, మీరు ప్రయాణించాలని అనుకుంటున్న తేదీ, గమ్యస్థానాలను నమోదుచేయాలి. అప్పుడు మీకు ఏ సమయంలో విమానం టికెట్లు తక్కువ ధరకు లభిస్తాయో.. గూగుల్​ ఫ్లైట్ మనీ సేవింగ్ ఫీచర్​ మీకు తెలియజేస్తుంది. ఈ విధంగా మీరు తక్కువ ధరకే విమానం టికెట్లు బుక్​ చేసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది.

కనీసం రెండు నెలలు ముందుగా!

Best Time To Book Flight Tickets : గూగుల్​ ఫ్లైట్​ తీసుకొచ్చిన ఈ ఫీచర్​ ద్వారా కనీసం ఆరు నెలలు ముందు నుంచే ఫ్లైట్ టికెట్స్​ బుక్​ చేసుకోవచ్చు. అయితే విమాన ప్రయాణానికి కనీసం రెండు నెలల ముందు నుంచి మరింత తక్కువ ధరకే విమానం టికెట్లు బుక్​ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. సాధారణంగా ప్రయాణికులకు ఎప్పుడు, ఏ సమయంలో తక్కువ ధరకు విమానం టికెట్లు దొరుకుతాయో, తెలుసుకోవడం కష్టం. అందుకే గూగుల్ ఫ్లైట్ ఈ నయా ఫీచర్​ను తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా చాలా సులువుగా ప్రైస్​ ట్రాకింగ్ చేసుకోవచ్చు.

ఆ సమయం చాలా ముఖ్యం!

How To Get Cheap Flight Tickets : సాధారణంగా విమానం టికెట్​ ధరలు మొదట్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ విమానం టేక్ఆఫ్​ (బయలుదేరే ముందు) ఫ్లైట్​ టికెట్లు బాగా తగ్గుతూ ఉంటాయి. అలాగే పండగ సీజన్​లో, సెలవుల్లో విమానం టికెట్లు బాగా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాంటి సమయాల్లో తక్కువ ధరకే విమానం టికెట్లు బుక్​ చేయాలంటే.. గూగుల్ తెచ్చిన ఈ నయా ఫీచర్ కచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. కానీ ఇందు కోసం మీరు కచ్చితంగా గూగుల్ అకౌంట్​ ద్వారా లాగిన్ కావాల్సి ఉంటుంది.

ప్రైస్​ గ్యారెంటీ బ్యాడ్జ్

Google Flight Price Guarantee Badges : గూగుల్​లో విమానం టికెట్ ధరలు చూస్తున్నప్పుడు మంచి కలర్​ఫుల్​ ప్రైస్​ గ్యారెంటీ బ్యాడ్జెస్​ కనిపిస్తుంటాయి.​ అంటే ఈ రోజు మీరు చూసే ఛార్జీలు బయలుదేరే ముందు ఏ మాత్రం తగ్గే అవకాశం ఉండదు.

గూగుల్ ప్రకారం..

Best Flight Booking Time : గూగుల్ ఫ్లైట్స్ ప్రకారం, క్రిస్టమస్​ కోసం.. అక్టోబర్​ మొదట్లోనే విమానం టికెట్లు బుక్​ చేసుకోవడం మంచిది. దీని వల్ల ఫ్లైట్ టికెట్స్ చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. 2020 నాటి డేటా ప్రకారం, ప్రయాణానికి కనీసం 22 రోజుల ముందు విమానం టికెట్లు బుక్​ చేస్తే, సగటు ధరలు తక్కువగా ఉంటాయి. మొత్తంగా చూసుకుంటే.. ప్రయాణానికి 54-78 రోజుల ముందు ఫ్లైట్​ ఛార్జీలు తక్కువగా ఉంటే అవకాశం ఉంది.