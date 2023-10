Banks can Use Face Recognition Iris Scan for Transactions : ఈ రోజుల్లో పెరిగిపోతున్న ఆన్​లైన్​ బ్యాంక్​ మోసాలకు అంతే లేకుండా పోతోంది. పాస్ వర్డ్ పెడితే.. హ్యాక్ చేస్తున్నారు. ఫిషింగ్ లింక్స్​ పంపుతూ.. ఖాతా ఖాళీ చేసేస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వినియోగదారుల భద్రతకోసం.. సైబర్ నేరగాళ్ల ఆటకట్టించేందుకు సరికొత్త విధానం అమల్లోకి రాబోతోంది. ఏటీఎంల(Withdraw Money from ATMs) నుంచి డబ్బులు డ్రా చేసుకునే విషయంలో ఈ నూతన విధానం అప్లై చేసేందుకు కసరత్తు జరుగుతోంది. ఇంతకీ ఆ నయా సర్వీస్ ఏంటి?