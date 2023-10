Best 5 Saving Schemes for Senior Citizens in Telugu : సీనియ‌ర్ సిటిజ‌న్ల‌కు నెల‌వారీ ఖ‌ర్చుల‌కు డబ్బు అత్యవసరం. వృద్ధాప్యంలో ఆదాయం ఆగిపోతుంది. ఖర్చులు మాత్రం పెరిగిపోతాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇబ్బందులు పడకూడదు అనుకుంటే.. ఎంతో కొంత సేవింగ్స్(Saving Schemes) తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి. అయితే.. వృద్ధులు రిస్క్‌తో కూడిన పెట్టుబడులకంటే.. సురక్షితమైన ఇన్వెస్ట్​మెంట్లనే కోరుకుంటారు. వారికొచ్చే ఈపీఎఫ్‌, గ్రాట్యుటీ, ఇత‌ర ప‌థ‌కాల్లో సంపాదించిన పొదుపును వారి వ‌య‌స్సు రీత్యా రిస్క్‌ లేని ప్ర‌భుత్వ ఆర్థిక సంస్థ‌ల్లోనే పొదుపు చేయాలని సీనియర్ సిటిజన్స్ చూస్తారు. అదే విధంగా వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు తప్పనిసరిగా హామీ ఉండడంతో పాటు క్రమం తప్పకుండా ఆదాయాన్ని కోరుకుంటారు. ఇలాంటి వారి కోసం ప్రస్తుత మార్కెట్​లో అనేక రకాల పొదుపు పథకాలు ఉన్నాయి. వాటిలో వృద్ధులకు(Best Old Age Schemes) తప్పనిసరిగా హామీ ఇచ్చే 5 ఉత్తమ పథకాలను మీ ముందుకు తీసుకువచ్చాం. అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.