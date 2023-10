Best Post Office Scheme for Childrens With Low Investment: బాల్ జీవన్ బీమా పథకంలో చేరాలనుకునేవారు పోస్టాఫీసులో ఖాతాను ఓపెన్ చేయాలి. ప్రతి రోజు కేవలం రూ.6 పెట్టుబడి పెట్టి.. మీ పిల్లలను లక్షాధికారిని చేయవచ్చు. అలాగే పిల్లల చదువు ఖర్చుల కోసం ముందుగానే డబ్బును పొదుపు చేసుకోవచ్చు. ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టే తల్లిదండ్రుల వయసు 45 సంవత్సరాలు మించకూడదు. 5 నుంచి 20 సంవత్సరాల పిల్లల పేరుతో ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.