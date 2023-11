Amazon Black Friday Sale 2023 in Telugu: దసరా, దివాళీ తర్వాత అమెజాన్ (Amazon) ప్రకటించిన "అమెజాన్​ బ్లాక్​ ఫ్రైడే సేల్​ 2023" (Amazon Black Friday Sale 2023), సైబర్ మండే సేల్ (Amazon Cyber Monday Sale ) ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఈ నెల 17 నుంచి ప్రారంభమైన ఈ సేల్.. నవంబర్​ 27న ముగియనుంది.

Black Friday Sale 2023 in India: అమెరికాలో ప్రతి ఏటా "బ్లాక్‌ ఫ్రైడే" పేరుతో సేల్‌ నిర్వహిస్తుంటారు. క్రిస్‌మస్, బ్లాక్‌ ఫ్రైడే అమ్మకాలు అక్కడ ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి. ఈ "బ్లాక్‌ ఫ్రైడే సేల్‌" ఇప్పుడు భారత్‌లోనూ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సేల్​లో భాగంగా.. స్మార్ట్ ఫోన్లు, టీవీలు, ఇయర్ ఫోన్స్ తదితర ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులతోపాటు.. దుస్తులు, పర్నిచర్, కిచెన్ సామగ్రి వంటి అన్ని కేటగిరీలపైనా డిస్కౌంట్ కొనసాగుతోంది. కన్జ్యూమర్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌పై 80 శాతం వరకు, ఫర్నిచర్‌పై 75 శాతం వరకు ఆఫర్‌ లభిస్తోంది.

Best Offers on Smart Phones in Amazon Black Friday Sale 2023: సెప్టెంబర్‌లో లాంచ్ అయిన ఆపిల్ వాచ్ 9 సిరీస్‌పై.. ఈ సేల్​లో గరిష్ట తగ్గింపు ప్రకటించింది అమెజాన్. శాంసంగ్ నుంచి వచ్చిన స్మార్ట్‌ఫోన్లపైనా భారీ ఆఫర్లు ఉన్నాయి. శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎ54, శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్23 అల్ట్రా ప్లస్, శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎ53, శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎ23 వంటి ఫోన్లపై డిస్కౌంట్ ప్రకటించింది.