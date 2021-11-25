Speaker Pocharam tested Corona Positive: సభాపతి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డికి కరోనా పాజిటివ్
Published on: 17 minutes ago |
Updated on: 5 minutes ago
Updated on: 5 minutes ago
Speaker Pocharam tested Corona Positive: సభాపతి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డికి కరోనా పాజిటివ్
Published on: 17 minutes ago |
Updated on: 5 minutes ago
Updated on: 5 minutes ago
11:04 November 25
Speaker Pocharam tested Corona Positive: కరోనా బారిన పడిన స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి
- సభాపతి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డికి కరోనా పాజిటివ్
- గచ్చిబౌలిలోని ఏఐజీలో చికిత్స పొందుతున్న సభాపతి పోచారం
- నాకు ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు లేవు: సభాపతి పోచారం
- వైద్యుల సూచనల మేరకు ఆస్పత్రిలో చేరా: సభాపతి పోచారం
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