నల్గొండ జిల్లాలో భాజపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్​ పర్యటనకు (no permission for bandi sanjay tour said nalgonda sp ) అనుమతి తీసుకోలేదని.. ఆ జిల్లా ఎస్పీ రంగనాథ్​ వెల్లడించారు. అనుమతి లేకుండా పర్యటించిన సంజయ్​ సహా పలువురు భాజపా నేతలపై కేసునమోదు చేసినట్లు ఎస్పీ(no permission for bandi sanjay tour said nalgonda sp ) తెలిపారు. శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా తెరాస, భాజపా నేతలపై కేసులు నమోదుచేసినట్లు (Bandi Sanjay Nalgonda Tour)ఎస్పీ తెలిపారు. ఎన్నికల కోడ్‌ దృష్ట్యా అనుమతి లేకుండా పర్యటన సరికాదని ఎస్పీ రంగనాథ్​ సూచించారు.

ఘర్షణ వేళ రిజర్వ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌కు గుండెపోటు..

బండి సంజయ్​ పర్యటన సందర్భంగా సూర్యాపేట జిల్లా ఆత్మకూరు (ఎస్​)లో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఘర్షణ వేళ రిజర్వ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌కు గుండెపోటు వచ్చింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన తోటి సిబ్బంది.. సూర్యాపేట ఆస్పత్రికి తరలించారు.

అడుగడుగునా ఉద్రిక్తత...

ధాన్యం కొనుగోళ్ల పరిశీలన కోసం బండి సంజయ్ చేపట్టిన యాత్ర(bandi sanjay nalgonda tour) రణరంగంగా మారింది. నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో... తెరాస, భాజపా శ్రేణుల మధ్య ఘర్షణ(trs vs bjp) ఏర్పడింది. మిర్యాలగూడ రాళ్ల దాడిలో పలువురికి గాయాలు కాగా... నేరేడుచర్లలో వాహనాల అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. సంజయ్ రాక(bandi sanjay latest news) పట్ల నిరసన తెలియజేస్తామని ముందుగానే ప్రకటించిన తెరాస శ్రేణులు(trs vs bjp) అడుగడుగునా ఆయన్ను అడ్డుకున్నాయి. పరస్పర నినాదాలు, కోడిగుడ్లు, రాళ్లు రువ్వుకోవడంతో పరిస్థితి విధ్వంసకరంగా మారింది. మిర్యాలగూడ, శెట్టిపాలెం, చిల్లేపల్లి వంతెన, నేరేడుచర్ల, గరిడేపల్లి, గడ్డిపల్లి ఇలా ప్రతి చోటా భారీగా తెరాస శ్రేణులు.. బండి కాన్వాయ్‌ను అడ్డుకుంటూ ఆందోళనలు చేశారు. సోమవారం రాత్రి బండి సంజయ్‌ సూర్యాపేట చేరుకునే వరకూ నిరసనలు ఆగలేదు.

