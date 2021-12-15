Bomb Threats: న్యూదిల్లీ-బెంగళూరు కర్ణాటక ఎక్స్ప్రెస్కు బాంబు బెదిరింపు
Published on: 25 minutes ago |
Updated on: 7 minutes ago
Updated on: 7 minutes ago
Bomb Threats: న్యూదిల్లీ-బెంగళూరు కర్ణాటక ఎక్స్ప్రెస్కు బాంబు బెదిరింపు
Published on: 25 minutes ago |
Updated on: 7 minutes ago
Updated on: 7 minutes ago
07:58 December 15
Bomb Threat Today: రైలు ఆపి బాంబు స్క్వాడ్, పోలీసుల తనిఖీలు
- Bomb Threat Today: న్యూదిల్లీ-బెంగళూరు కర్ణాటక ఎక్స్ప్రెస్కు బాంబు బెదిరింపు
- అనంతపురంలో రైలు ఆపి బాంబు స్క్వాడ్, పోలీసుల తనిఖీలు
- అనంతపురం: తనిఖీల అనంతరం రైలు పంపించిన పోలీసులు
- అనంతపురం మీదుగా వెళ్తున్న రైళ్లలో తనిఖీలు చేస్తున్న పోలీసులు
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