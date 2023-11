Why Cars Not Giving Company Claimed Mileage : కారును కొనుగోలు చేయాలని ఒక వ్యక్తి అనుకున్నప్పుడు అది ఎంత మైలేజ్‌ ఇస్తుంది ? ఎటువంటి ఫీచర్స్‌ ఉన్నాయి ? అనే విషయాలను పరిశీలిస్తారు. కారును కొన్న తరవాత మొదటి సారి సర్వీసింగ్‌ చేయించడానికి షోరూంకు తీసుకెళ్లినప్పుడు.. 'మీ కంపెనీ చెప్పిన ప్రకారం.. నా కారు మైలేజ్‌ ఇవ్వడం లేదు' అని చాలా మంది సిబ్బందికి ఫిర్యాదు చేస్తారు. అప్పుడు వారు కొన్ని రోజుల తరవాత మైలేజ్‌ బాగానే ఇస్తుందని సమాధానం చెబుతారు. అసలు కంపెనీ చెప్పిన విధాంగా కారు మైలేజ్‌ ఎందుకు రావడం లేదనే సందేహం మీకు కలిగిందా..? అయితే దానికి సమాధానం ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం..

Why Car Gives Less Mileage : మన దేశంలో ఏ కార్‌ లేదా బైక్‌ అయినా మార్కెట్లోకి రావాలంటే ఏఆర్‌ఏఐ సర్టిఫికేట్‌ పొందాలి. ఏఆర్‌ఏఐ అంటే ఆటోమోటివ్‌ రీసర్చ్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా(ARAI-Automotive Research Association of India). ఇది భారత ప్రభుత్వం అధ్వర్యంలో పని చేసే ఒక స్వతంత్ర సంస్థ. ఈ సంస్థ వాహానాల సేఫ్టీ, క్వాలిటీ, వాహానాల నుంచి వచ్చే ఉద్గారాలను లెక్కించి సర్టిఫికెట్ ఇస్తుంది. ఏఆర్‌ఏఐ వాహానాల ఉద్గారాలను టెస్టింగ్ చేసే సమయంలో మైలేజ్‌ను లెక్కిస్తుంది. ఉద్గారాల నుంచి వచ్చే కార్బన్‌ వాల్యుస్‌ ప్రకారం మైలేజ్‌ను ఏఆర్‌ఏఐ నిర్ణయిస్తుంది. ఇండియన్‌ డ్రైవింగ్‌ సైకిల్‌ సిములేషన్‌ (ఐడీసీ) కారును లాబోరేటరీలో టెస్టు చేస్తుంది.