Weekly Horoscope From 20th to 26th August In Telugu : ఆగస్టు 20 నుంచి ఆగస్టు 26 వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారు ఈ వారం ప్రారంభంలో తమ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన చెందుతారు. ఎందుకంటే వారు అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మీరు మానసికంగా చాలా ఇబ్బంది పడతారు. కానీ స్థిరంగా పని చేసి, విజయం కూడా సాధిస్తారు. మీ అసైన్‌మెంట్స్​ అన్నీ సమయానికి పూర్తవుతాయి. ఫలితంగా మీరు అపారమైన శక్తిని, సంతోషాన్ని పొందుతారు. వ్యాపారంలో హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి. వాటిని అధిగమించడానికి మీరు కొంచెం ఎక్కువ పని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంటి సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడానికి ఖర్చు చేస్తారు. మీరు ఇంటికి అవసరమైన కొత్త వస్తువులను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ కాలంలో రొమాంటిక్ జీవితం బాగుంటుంది. మీ ప్రియమైనవారి తెలివితేటలను చూసినప్పుడు.. మీరు విపరీతమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు. మీ ఆలోచనలు ఉత్సాహంతో నిండిపోతాయి.

వృషభం (Taurus) : ఈ రాశి వారు ఈ వారం చాలా ప్రయోజనం పొందుతారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. వారం ప్రారంభంలో మీకు ముఖ్యమైన అవకాశం వస్తుంది. దాని వల్ల మీ ఆదాయం త్వరగా పెరుగుతుంది. మీ వ్యాపార భాగస్వామితో అద్భుతమైన సమన్వయం ఉంటుంది. ఇది మీకు లాభాలు తెచ్చిపెడుతుంది. విద్యార్థులకు ఈ కాలం సాధారణంగా ఉంటుంది. సాంకేతిక విద్య అభ్యసించే వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా విలువైనది. ఈ రాశివారు కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. ఉద్యోగస్తులు ఈ వారం మంచి ప్రయోజనం పొందుతారు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఈ సమయంలో వివాహ భవిష్యత్తు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ జీవిత భాగస్వామి ఆకస్మిక ధన లాభం చేకూరుతుంది. మీ ఇద్దరి మధ్య మరింత ప్రేమ పెరుగుతుంది. జీవితం రొమాంటిక్​గా ఉంటుంది.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో లాభాలు పొందుతారు. పెద్ద ఆస్తులను కొనుగోలు చేస్తారు. ఉద్యోగాలకు భవిష్యత్తు ఆశాజనకంగా ఉంది. కానీ మీరు మీ కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవాలి. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి ఈ వారం బాగా అనుకూలంగా ఉంది. మీ కార్యక్రమాలు వ్యాపారాన్ని వేగవంతం చేస్తాయి. వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యాలు కూడా మెరుగవుతాయి. వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తులు వారి గృహ జీవితంలో సంతృప్తికరంగా కనిపిస్తారు. మీ జీవిత భాగస్వామి మిమ్మల్ని పురోగతికి ప్రోత్సహిస్తారు. మీ కుటుంబ బాధ్యతలను నిర్వహించడంలో మీకు సహాయం చేస్తారు. ప్రేమ జీవితానికి భవిష్యత్తులో హెచ్చు, తగ్గులు ఉంటాయి. కనుక జాగ్రత్తగా ఉండండి. వారంలో మొదటి రెండు రోజులు ప్రయాణం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అధ్యయనాలకు మీ పూర్తి ఏకాగ్రత అవసరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారు ఈ వారం కొన్ని తాజా ఫలితాలను చూస్తారు. మీరు మరింత సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారు. రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. మీ స్వీయ భరోసా కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కాలం ఉద్యోగాలకు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ బృంద సభ్యులు పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తారు. తద్వారా మీరు మీ అసైన్‌మెంట్‌ను షెడ్యూల్‌లో పూర్తి చేయగలుగుతారు. మీ పనితీరు పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో మీరు సంతృప్తికరంగా కనిపిస్తారు. జీవిత ఆనందాలను ఆస్వాదిస్తారు. వివాహం జీవితం నిస్సందేహంగా చాలా శృంగారభరితంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీ ప్రేమ జీవితం విజయవంతమవుతుంది.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారు ఈ వారం రియల్ ఎస్టేట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా మంచి లాభాలను పొందుతారు. మీ శారీరక శ్రేయస్సు బాగుంటుంది. మీరు మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. జీవన వ్యయం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. మీరు సంతోషంగా ఉండటానికి డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. మీరు కొన్ని సరికొత్త వస్తువులను కొనుగోలు చేయవచ్చు. వివాహితులు వారి వివాహం విజయవంతం కావడానికి వారి అహంకారాలను పక్కన పెట్టాలి. లేకుంటే అర్థం లేని వాదనలతో సమయం వృథా అవుతుంది. ఈ కాలంలో శృంగార జీవితం బాగుంటుంది. పని చేసే వారికి ఈ కాలం చాలా బిజీగా ఉంటుంది. మీరు ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఇది మిమ్మల్ని అలసిపోయేలా చేస్తుంది. వ్యాపారాలు ప్రభుత్వ ఒప్పందాల కోసం బిడ్‌లను సమర్పించాలి. కానీ మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగితో ఎప్పుడూ వాదించకూడదు.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారు ఈ వారం చాలా లాభపడతారు. మీరు రియల్ ఎస్టేట్ సంబంధిత ప్రయత్నాలలో విజయం సాధిస్తారు. గణనీయమైన ఆస్తిని కొనుగోలు చేయగలుగుతారు. మీరు మానసిక ఒత్తిడితో పాటు కొంచెం ఆవేశాన్ని అనుభవించవచ్చు. మీరు దీన్ని నిశితంగా గమనించడం అత్యవసరం. ఖర్చుల మొత్తం క్రమంగా తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. జీతం పెరుగుదల మిమ్మల్ని సంతోషపరుస్తుంది. డబ్బు అందుబాటులో ఉన్నందున మీరు మీ పనులను పూర్తి చేయగలుగుతారు. మీకు మద్ధతుగా నిలిచే ఆడ స్నేహితురాలు మీకు లభిస్తుంది. ఉద్యోగాలలో ఉన్న వారికి ఇది మంచి సమయం. మీ వ్యూహాలు చాలా బాగా పని చేస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయంలో గొప్ప సమయం ఉంటుంది. మీ పనిలో మీరు అనుభవిస్తున్న అలసత్వం సహజంగా అదృశ్యమవుతుంది. విషయాలు మరింత వేగంగా ముందుకు సాగుతాయి. వివాహితులు జీవిత భాగస్వామితో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

తుల (Libra) : తులారాశి వారు ఈ వారం ఖర్చులతో బిజీగా ఉంటారు. మానసిక ఒత్తిడిని మీ జీవితాన్ని శాసించనివ్వకుండా చూసుకోవాలి. మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. లేకపోతే మీ ఆరోగ్యం క్షీణించవచ్చు. వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తులు వారి గృహ జీవితంలో సంతృప్తికరంగా కనిపిస్తారు. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామికి కొన్ని ప్రత్యేక చికిత్సను అందించే ప్రయత్నం చేస్తారు. మీ ప్రేమ జీవితానికి భవిష్యత్తు కూడా ఆశాజనకంగా ఉంది. కానీ స్వభావాలలో మీ వ్యత్యాసాలు ప్రభావం చూపవచ్చు. వ్యాపారానికి సరైన సమయం. మీ ఆలోచనలను అమలు చేయడానికి మీకు స్వేచ్ఛ ఉంది. విద్యార్థులు కూడా కష్టపడి పని చేస్తారు. విద్యార్థులు తమ అధ్యయనాలపై చాలా శ్రద్ధ చూపుతారు. ఇది త్వరగా అద్భుతమైన ఫలితాలను చూపుతుంది. వారం మధ్యలో ప్రయాణం ఉత్తమంగా ఉంటుంది.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ ఆదాయం పెరిగిన వెంటనే మీ ఒత్తిడి అంతా పోతుంది. ఫలితంగా మీరు తక్కువ ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు. మీ ఖర్చులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, అంతకు మించిన ఆదాయం మీరు పొందుతారు. మీరు ఆర్థిక నిర్వహణపై ఎంత శ్రద్ధ వహిస్తే.. మీరు మరింత గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం క్షీణించవచ్చు. మీ ఆరోగ్యాన్ని తనిఖీ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు ప్రస్తుతం కడుపు సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడవచ్చు. ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తులు తమ నైపుణ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకుని కెరీర్‌లో విజయం సాధిస్తారు. ఈ సమయంలో వ్యాపారం చేసే వ్యక్తులు కూడా అభివృద్ధి చెందుతారు. మీరు మీ పనికి తగిన జీతం పొందుతారు. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు వస్తాయి. వివాహం చేసుకున్న జంట తమ ఇంట్లో చాలా ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. కానీ రిలేషన్​షిప్​లో ఉన్న వారికి ఈ వారం సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారు ఈ వారం మంచి ప్రయోజనం పొందుతారు. మీరు రియల్ ఎస్టేట్ విషయాలలో విజయం సాధిస్తారు. మంచి ఆస్తులను కొనుగోలు చేయగలుగుతారు. ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. మీరు రహస్య కొనుగోలు చేస్తారు. పని వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ స్థానం మెరుగుపడవచ్చు. మీ హక్కులు కూడా మెరుగుపడవచ్చు. మీకు అదృష్టం కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. తండ్రితో విబేధాలు రావచ్చు. మీ సంస్థ చాలా మంచి అభివృద్ధిని కలిగి ఉంటుంది. మీ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వివాహితులు తమ గృహ జీవితంలో ఆనందాన్ని పొందుతారు. అయితే, ప్రేమపూర్వక సంబంధంలో ఉన్నవారు తమ భావాలను భాగస్వామికి తెలియజేయడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. ప్రయాణం చేయడానికి సరైన సమయం వారం ప్రారంభంలో ఉంటుంది.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారు ఈ వారం మంచి ప్రయోజనం పొందుతారు. మీరు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో విజయం సాధిస్తారు. ఇంటిని అద్దెకు ఇచ్చి.. డబ్బు సంపాదిస్తారు. పనిలో మీ స్థానం క్రమంగా బలపడటం ప్రారంభమవుతుంది. మీ శ్రమకు తగిన ఫలితం పొందుతారు. వ్యాపారాలు కూడా బాగా పెరుగుతుంది. ప్రేమ వివాహం చేసుకునే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. దీనివల్ల జీవితం అందంగా, ఆనందకరంగా సాగుతుంది. వివాహేతర సంబంధాలకు, ఖర్చులకు దూరంగా ఉండాలి. లేకపోతే సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. రొమాంటిక్ జీవితానికి సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. వారం మొదట్లో ప్రయాణం చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంది. విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్య అవకాశాలు మెరుగవుతాయి.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారు ఈ వారం చాలా హెచ్చు తగ్గులు అనుభవిస్తారు. వారం ప్రారంభంలో కొద్దిగా నీరసంగా ఉంటుంది. అనవసరమైన ఖర్చులు, మానసిక ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ వారం మధ్యలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కానీ వారం మొత్తం, మీరు కొంత ఆందోళనను అనుభవిస్తారు. కనుక దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి కృషి చేయాలి. మానసిక ఒత్తిడి మీ జీవితాన్ని శాసించనివ్వకుండా చూసుకోవాలి. మానసిక ఒత్తిడి మీ శ్రేయస్సుకు హాని కలిగిస్తుంది. మీరు రక్తపోటు సమస్యలను అనుభవించవచ్చు. ఉద్యోగం చేసే వారికి ఈ సమయం మధ్యస్తంగా ఉంటుంది. కష్టపడి పని చేయండి. మీ యజమాని దృష్టిని ఆకర్షించే ఏ పనినీ మీరు చేయకూడదు. వ్యాపారాలు నిర్వహించే వారికి ఈ కాలం శ్రేయస్కరం. మీ సంస్థ విస్తరిస్తుంది. లాభం కూడా వస్తుంది. ఈ సమయంలో మీకు, మీ జీవిత భాగస్వామికి మధ్య విభేదాలు రావచ్చు. వివాహితుల గృహ జీవితాలు కొద్దిగా ఇబ్బంది పడవచ్చు. ప్రేమ జీవితం చక్కగా ఉంటుంది. వారం మధ్యలో, చివరిలో ప్రయాణం చేయడం ఉత్తమం. ఈ కాలంలో విద్యార్థులకు బాగా అనుకూలంగా ఉంటుంది.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వారం ప్రారంభంలో మీరు చదువులలో బాగా రాణిస్తారు. షెడ్యూల్‌కు అనుగుణంగా, మీరు ప్రస్తుతం మీ తోటి విద్యార్థులతో కలిసి చదువుకోవడానికి గణనీయమైన సమయాన్ని వెచ్చిస్తారు. వివాహితులు ఈ కాలంలో ఇంట్లో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటారు. మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. అలాగే ఖర్చులు కూడా వేగంగా పెరుగుతాయి. మీరు కొన్ని కొత్త వస్తువులను కొనుగోలు చేయవచ్చు. శృంగార జీవితాన్ని బాగా ఆనందంగా గడుపుతారు. మీరు ఒకరితో ఒకరు మరింత సన్నిహితంగా ఉంటారు. ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. వ్యాపారం చేసేవారు ఈ వారం నుంచి ప్రయోజనం పొందుతారు. ఈ రాశి వారికి అంతా అనుకూలంగా ఉంటుంది. అదనపు ఆదాయం పెరుగుతుంది.