Vinayaka Chavithi 2023 Third Day Pooja and Prasadam : గణపయ్య నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. దేశమంతటా స్వామి వారు తీరొక్క రూపంలో అందంగా అలంకరించిన మండపాల్లో ఆసీనులయ్యారు. ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా.. మొదటి రోజైన భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు.. విఘ్నేశ్వరుడిని "వరసిద్ధి వినాయకుడు" పేరుతో పూజించారు. రెండో రోజు స్వామి "వికట వినాయకుడి"గా ఆరాధించారు. మరి మూడో స్వామిని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు..? నైవేద్యంగా ఏం సమర్పిస్తారు..? వంటి వివరాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

Ganesh Chaturthi Third Day Name and Prasadam: నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా మూడో రోజు అంటే.. భాధ్రపద శుద్ధ షష్ఠి నాడు ఆ గణపతిని "లంబోదర" వినాయకుడు అని పిలుస్తారు. క్రోధాసురుడిని వధించిన లంబోదరుడిని మూడో రోజు షోడశోపచారాలతోనూ, అష్టోత్తర శతనామావళితో గానీ, సహస్ర నామావళితోనూ పూజించాలి. సముద్ర మథనంలో లభించిన అమృతాన్ని లోక కంటకులైన రాక్షసులకు అందనీయకుండా దేవతలకు అందించడం కోసం శ్రీమన్నారాయణుడు మోహినీ రూపం ధరించాడు. శివుడు ఆమె మోహంలో పడి వెంటాడగా, మోహిని శివుడిని వంచించి మాయమైంది. ‘కామాత్‌ క్రోధో అభిజాయతే’ అన్నట్లుగా కామం తీరని శివుడు క్రోధావిష్టుడు అయ్యాడు.

మోహిని వల్ల తమకం కారణంగా వీర్యస్ఖలనమై దుష్ప్రదేశంలో పడింది. దాని నుంచి ఉద్భవించినవాడే క్రోధాసురుడు. శుక్రాచార్యుని నుంచి సూర్య మంత్రం పొంది ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు. ముల్లోకాలనూ జయించే శక్తిని, మృత్యురాహిత్యాన్ని, లోకప్రసిద్ధిని వరాలుగా పొందాడు. ఆవేశపురిని రాజధానిగా చేసుకున్నాడు. అతని భార్య ప్రీతి. క్రోధాసురుడు కూడా మూషికాసురునికి సన్నిహితుడై లోకాలను పీడించసాగాడు. దాంతో దేవతలు, మునులు లంబోదరుడిని ఆశ్రయించడంతో.. ఆయన క్రోధాసురుని పీచమణచాడు. క్రోధాసురుడు లంబోదరుడిని శరణువేడాడు. ఆయన అనుగ్రహించాడు. దుష్టశిక్షణాదులందు తప్ప నీవు లోకంలోకి రావద్దని ఆదేశించి, క్రోధుని తన నేత్రాల్లో ఇమిడి పొమ్మన్నాడు. ఈ క్రోధుని కారణంగా ప్రజలు కార్యాకార్య విచక్షణ కోల్పోతారు. కాబట్టి ఎవ్వరూ వాని ప్రభావానికి లోను కావద్దని లంబోదర గణపతి మనుషులను హెచ్చరించాడు. ఈనాటి పూజతో భక్తులు క్రోధాన్ని విడిచిపెట్టడం కర్తవ్యం.

మూడో రోజున స్వామి వారికి పేలాలను నివేదిస్తారు. మరి మామూలు పేలాలు కాకుండా.. పేలాల పిండి తయారు చేసి స్వామి వారికి నైవేద్యంగా పెట్టండి. దానిని ఎలా తయారు చేయాలి..? దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

పేలాలు- ఒక కప్పు

బెల్లం తురుము- ఒక కప్పు

యాలకుల పొడి- ఒక టీస్పూన్​

బాదం పప్పు-10

జీడిపప్పు-10

తయారీ విధానం:

ముందుగా స్టౌ మీద బాండీ పెట్టి.. జీడిపప్పు వేసి వేయించుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి.

అలాగే బాదంపప్పును కూడా వేయించుకోవాలి.

తర్వాత.. ఓ మిక్సీ జార్​ తీసుకొని అందులో పేలాలు వేసి పొడి చేసుకోవాలి.

ఆ తర్వాత పొడిలో బెల్లం వేసుకుని మరొక్కసారి మిక్సీ పట్టుకోవాలి.

మళ్లీ ఆ పొడిలో యాలకుల పొడి వేసుకుని మిక్సీ చేసుకోవాలి.

అనంతరం ఓ ప్లేట్​ తీసుకొని ఆ పొడి వేసి.. అందులో వేయించిన జీడిపప్పు, బాదంపప్పు వేసి కలుపుకుంటే సరి.

