గుజరాత్లో యూఏఈ అధ్యక్షుడు- మోదీతో కలిసి భారీ రోడ్షో
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Vibrant Gujarat Global Summit 2024 : 'వైబ్రంట్ గుజరాత్ గ్లోబల్ సమిట్'కు హాజరయ్యే ముందు అహ్మదాబాద్లో ప్రధాని నేరంద్ర మోదీ, యుఏఈ అధ్యక్షుడు షేక్ మహ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ రోడ్షో నిర్వహించారు. రహదారికి ఇరువైపులా నిల్చుని, ఇరు దేశాల జాతీయ పతాకాలు పట్టుకుని దేశాధినేతలకు అహ్మదాబాద్ ప్రజలు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. అంతకుముందు, యూఏఈ అధ్యక్షుడికి అహ్మదాబాద్ విమానాశ్రయానికి వెళ్లి ప్రధాని మోదీ స్వాగతం పలికారు.
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#WATCH | PM Modi and UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan hold a roadshow in Ahmedabad, ahead of Vibrant Gujarat Global Summit pic.twitter.com/a6w27umeTJ— ANI (@ANI) January 9, 2024
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