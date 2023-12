'ఒర్జినల్​ సర్టిఫికేట్లు పెట్టుకోవద్దు, ఫీజును రీఫండ్​ చేయండి'

UGC New Guidelines to Colleges and Universities : కళాశాలలు, యూనివర్సిటీల్లో చేరే సమయాల్లో విద్యార్థులు పడుతున్న రెండు కీలక ఇబ్బందులకు సంబంధించి ఇటీవల మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది యూజీసీ. ఇందులో మొదటిది- విద్యార్థులు కాలేజీల్లో చేరే సమయంలో, వారి ఒరిజినల్​ సర్టిఫికెట్లను మెజారిటీ కాలేజీ యాజమాన్యాలు తీసుకుంటున్నాయన్న అంశం కాగా, రెండోది- పలు కారణాలతో సదరు కాళాశాల, లేదా యూనివర్సిటీలో అప్పటికే తీసుకున్న అడ్మిషన్​ను రద్దు చేసుకుంటే, ప్రవేశం సమయంలో చెల్లించిన ఫీజును యాజమాన్యాలు తిరిగి చెల్లించట్లేదు అనేది మరో ప్రధాన అంశం. దీంతో ప్రతి ఏడాది ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నామని చాలా మంది విద్యార్థులు వాపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ రెండింటిపైనా దృష్టి సారించింది యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్​ కమిషన్​. విద్యార్థులు నష్టపోకుండా ఆయా కాలేజీలు, విశ్వవిద్యాలయాలకు పలు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.