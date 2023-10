How to Apply Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana in Telugu : ప్రతి స్త్రీ.. 'అమ్మ' అని పిలిపించుకోవడానికి ఆశపడుతుంది. ఆ తర్వాత తన బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఎదుగుతుంటే చూసి మురిసిపోతుంది. కానీ.. ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా చాలా మంది గర్భిణులు, బాలింతలు సరైన పోషక ఆహారం తీసుకోలేరు. దీనివల్ల బిడ్డ ఎదుగుదలపై ప్రభావం పడుతుంది. అందుకే.. కేంద్ర ప్రభుత్వం(Central Government) ప్రధానమంత్రి మాతృ వందన యోజన(PMMVY) అనే పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ పథకం ద్వారా అర్హులైన గర్భిణులు, పాలిచ్చే తల్లులకు రూ.5వేలు ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది. మరి, ఈ పథకానికి ఎవరెవరు అర్హులు? కావాల్సిన పత్రాలు ఏంటి..? ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలో ఇప్పుడు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.