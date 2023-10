PM Modi Dedicated NTPC Power Project to Nation in Nizamabad : పెద్దపల్లి జిల్లాలోని సూపర్​ థర్మల్​ పవర్​ ప్లాంటు(NTPC Power Plant)ను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జాతికి అంకితం చేశారు. నిజామాబాద్​లో నిర్వహించిన బీజేపీ ఇందూరు ప్రజాగర్జన బహిరంగ సభ(BJP Public Meeting in Nizamabad) వేదిక నుంచి ఈ పవర్​ ప్రాజెక్టు తొలి యూనిట్​ను ప్రారంభించారు. అనంతరం సభావేదిక పైనుంచే పలు అభివృద్ధి పనులను ప్రధాని ప్రారంభించారు. రూ.8 వేల కోట్ల విలువైన పనులకు ప్రారంభోత్సవం, శంకుస్థాపనలు చేశారు. అలాగే మనోహరాబాద్​-సిద్దిపేట రైల్వే లైన్​ను సైతం లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత పీఎం మోదీ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.